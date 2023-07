Mutuo: scopri l’alternativa del Prestito NoiPA e INPS in Convenzione

Condividi su

I tassi di interesse sui mutui a tasso variabile sono alle stelle. Si parla tanto di rinegoziazione, surroga, sostituzione: ma quale alternativa conviene davvero?

In questo articolo parleremo delle alternative possibili per rinegoziare il tasso variabile del mutuo e di una soluzione, forse non molto conosciuta, che potrebbe rivelarsi invece la carta vincente.

Come si può rinegoziare il mutuo?



Il governo per alleviare le sofferenze finanziarie delle famiglie italiane, dovute all’impennata dei mutui a tasso variabile, è sceso in campo con la Legge di Bilancio 2023, rispolverando una vecchia normativa di qualche anno fa.

Si tratta della Rinegoziazione del mutuo con garanzia di Stato, che permette fino al 31 dicembre 2023 di rimodulare le condizioni del contratto di mutuo con la stessa banca che lo ha erogato, a condizioni migliorative.

Tra le condizioni rinegoziabili c’è il tasso di interesse, che consente il passaggio da un tasso variabile a un tasso fisso, essendo al giorno d’oggi la soluzione meno rischiosa.

Un gran vantaggio, a patto che si rispettino determinati requisiti, come ad esempio:

un limite ISEE della persona che firma il contratto, che non deve superare i 35mila euro;

I’importo del mutuo originario, che deve essere obbligatoriamente inferiore ai 200mila euro;

la finalità del mutuo, che deve essere esclusivamente per acquisto o ristrutturazione a solo uso abitativo;

e infine, essere in regola con i pagamenti di tutte le rate del mutuo.

Un’altra opzione, quella più conosciuta, riguarda la surroga del mutuo, che è la possibilità di spostare il proprio mutuo da un istituto di credito ad un altro, rinegoziando contestualmente anche il tasso d’interesse.

Ma anche in questo caso, potrebbero esserci alcuni limiti per nulla trascurabili, tra cui il tasso di interesse che non necessariamente sarà migliorativo.

Ad esempio, la nuova banca potrebbe proporre delle condizioni accessorie, tipo l’apertura di un nuovo conto corrente, o dei costi relativi alla polizza, o ancora dei costi di incasso rata non sempre migliorativi rispetto al precedente contratto. Inoltre, alcuni istituti potrebbero essere poco disponibili verso i “surrogatori seriali”, ossia verso coloro che hanno già effettuato una surroga in passato, o addirittura negare del tutto l’operazione a chi fosse in ritardo con i pagamenti anche di una sola rata.

Una soluzione più radicale è, invece, la sostituzione vera e propria del mutuo, che comporta l’estinzione totale del vecchio mutuo e la stipula di un nuovo contratto con un altro istituto di credito.

Si tratta della procedura più onerosa, essendo in tutto e per tutto una nuova pratica di mutuo, che comporta:

nuove spese notarili (per l’atto di erogazione del mutuo e l’iscrizione dell’ipoteca);

nuove spese di istruttoria e di perizia;

nuove spese di incasso rata;

un nuovo premio assicurativo

e, in determinati casi, anche una penale di estinzione del vecchio mutuo.

Ma esiste una soluzione vantaggiosa e alternativa rispetto alle precedenti?

Ebbene sì, ecco di che si tratta. Il prestito NoiPA e INPS in Convenzione, che, nei casi in cui l’importo residuo del mutuo non superi una certa soglia, rappresenta di sicuro una valida alternativa in termini di costi e vantaggi.

Il Prestito in Convenzione si basa sulla formula tecnica della Cessione del Quinto che a differenza del mutuo:

non prevede spese notarili

non necessita di garanti o ipoteche

ed è sempre coperta da assicurazione.

Consente poi, di ottenere fino a 75.000€ in 120 rate mensili sempre sostenibili e calibrate sullo stipendio o pensione percepiti e può essere richiesto anche da chi ha avuto in passato ritardi di pagamento.

Anche i pensionati con un’età avanzata, possono in questo modo ottenere liquidità con più facilità rispetto ad un mutuo. Molte banche, infatti, hanno un limite per cui alla scadenza del mutuo, il richiedente non deve raggiungere i 75 anni, mentre per la Cessione del quinto questo limite si estende, in alcuni casi, anche fino agli 87 anni e 11 mesi.

E cosa non da poco, un prestito INPS o NoiPA in Convenzione è frutto di accordi diretti con gli enti di riferimento e per questo garantisce condizioni economiche privilegiate a un tasso fisso per tutta la durata del prestito.

Per ricapitolare

