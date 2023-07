Condividi su

Stipendio agosto 2023: scatta bonus anti-inflazione. Quale importo

Stipendio agosto 2023: con la prossima busta paga scatta il cosiddetto Bonus anti-inflazione previsto dall’ultima Legge di Bilancio. Un importo una tantum quello che verrà erogato ai lavoratori dipendenti che si riferisce al periodo gennaio-luglio e che da settembre sarà accreditato su base mensile: a quanto ammonta? Una panoramica sull’argomento.

Stipendio agosto 2023: scatta bonus anti-inflazione. Per chi?

Stipendio agosto 2023: scatta il bonus anti-inflazione previsto dall’ultima Legge di Bilancio. L’una tantum spetta ai lavoratori dipendenti, dirigenti inclusi, di moltissimi comparti del Pubblico Impiego: ministeri, enti locali, agenzie fiscali, scuola (dovrebbe già essere erogato con la busta paga di luglio, dunque, con importo a coprire il periodo gennaio-giugno), difesa, sicurezza, sanità tra questi.

Il bonus viene erogato sotto forma di una tantum per coprire l’aumento dell’inflazione e la conseguente perdita di potere d’acquisto degli stipendi in attesa del rinnovo dei contratti di categoria. L’importo erogato corrisponde a 13 mensilità: ad agosto arriverà il dovuto per i primi 8 mesi dell’anno. A partire da settembre la cadenza del pagamento dovrebbe assumere cadenza mensile.

Quale importo per il Bonus?

Stipendio agosto 2023: il bonus anti-inflazione ha un importo pari al’1,5% della retribuzione, valore che varia in base a ruolo ricoperto, mansioni svolte, oltre che sull’anzianità di servizio. Detto ciò, in linea di massima, si può dire che l’aumento medio della busta paga per il 2023 si muoverà tra un minimo di 20 euro a un massimo di 130 euro lordi mensili.

Posto che tutti i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno visualizzare la relativa voce sul cedolino Noipa (quelli della scuola consulteranno il cedolino in riferimento a luglio) tanto per citare qualche caso si può dire, per esempio, che un docente di scuola media con un’anzianità tra i 15 e i 20 anni di servizio riceverà un bonus di circa 35 euro per un totale di poco più di 242 euro a coprire il periodo gennaio-agosto. Più o meno simile la situazione per un commissario capo della Polizia di Stato. Per un Dirigente scolastico o un Dirigente Medico ci si muove intorno ai 55 euro.

