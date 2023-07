Condividi su

Una lista di Cacciari e Santoro potrebbe avere il 3%

È netto il recupero di Fratelli d’Italia secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Swg. Ritorna sopra il 29% grazie all’aumento di mezzo punto che porta il partito di Giorgia Meloni al 29,2%.

Certo, a quanto pare gran parte di questo progresso avviene a spese degli alleati, visto che la Lega scende di due decimali al 9,6%, mentre Forza Italia lascia sul terreno lo 0,3% e cala al 7,2%.

Se il centrodestra nel complesso non cresce, non lo fa neanche il principale partito di opposizione, ovvero il Pd, che perde lo 0,4% e scivola sotto il 20%, al 19,6%. Diminuisce, così, il divario con il Movimento 5 Stelle che guadagna quel decimale che gli mancava per raggiungere il 16%.

Non si muovono di molto né gli alleati di Sinistra Italiana, che salgono dello 0,1% al 3,2%, né quelli di +Europa, che un decimale lo perdono, andando al 2,5%.

Nel Terzo Polo da un lato Azione guadagna lo 0,2% e sale al 3,6%, dall’altro due decimali sono invece persi da Italia Viva, che ripiega al 2,7%.

Per quanto riguarda le forze minori è stabile all’1,8% Unione Popolare, mentre Per l’Italia con Paragone perde un decimale e scende al 2,1%.

Buon progresso, dello 0,4%, per le liste sotto l’1% nel loro complesso: sono ora al 2,5%.

Sondaggi elettorali Swg, l’ipotesi di un partito della pace

Questa settimana i sondaggi elettorali di Swg si occupano anche di una suggestione, un’idea, che nasca un nuovo partito, indicativamente a sinistra. Si tratterebbe di una nuova formazione che si originerebbe dal movimento pacifista contro l’invio di armi in Ucraina e sarebbe guidato da Massimo Cacciari e Michele Santoro.

A oggi una lista del genere avrebbe circa il 3%. Tanti sono quelli che la voterebbero con alta probabilità. Vi è poi un 2% che la prenderebbe in considerazione e che considera comunque possibile sostenerla.

Da chi prenderebbe i propri voti? Quasi esclusivamente a sinistra, nel centrosinistra e nel non voto.

Il 31% del consenso verrebbe dal Pd, il 19% dal Movimento 5 Stelle, ma la maggioranza relativa, il 32%, proprio dagli astenuti e dagli indecisi.

Vi è anche un 10% che proverrebbe da Unione Popolare, non poco viste le ridotte dimensioni del partito, e poi un 5% da Verdi e Sinistra Italiana. Solo il 3% lascerebbe i partiti di centrodestra per la nuova formazione.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 19 e il 24 luglio con metodo Cati-Cami-Cawi su un campione di 1.200 soggetti

