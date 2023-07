Sondaggi elettorali Tecné, Fratelli d’Italia scende sotto il 29%

Condividi su

La differenza tra chi ha fiducia nel Governo e chi non ne ha è solo dello 0,6%

Non sono molti ampie le variazioni nelle intenzioni di voto degli italiani secondo i sondaggi elettorali di Tecné. Il dato più significativo è quello relativo a Fratelli d’Italia, che scende sotto la soglia del 29% e cala al 28,8%, a causa della perdita dello 0,2%. In compenso Forza Italia, sempre su livelli altissimi, sale di un decimale e va all’11,1%. Stabile all’8,7% la Lega.

Nel centrosinistra il Pd raggranella uno 0,1% e aumenta al 20,2%, guadagna un decimale anche Sinistra Italiana/Verdi, che arriva al 3,3%, mentre +Europa lo perde e scende al 2,3%.

In discesa anche il Movimento 5 Stelle, ora al 15,4%.

Nel Terzo Polo Italia Viva, che sale dello 0,1% al 2,6%, si avvicina ad Azione, che passa dal 3,5% al 3,4%

Sondaggi elettorali Tecné, sempre alta la fiducia in Giorgia Meloni, al 53%

Come sempre, i sondaggi elettorali di Tecné si occupano anche del livello di fiducia degli italiani nell’esecutivo e nel Presidente del Consiglio.

Questa risulta ancora in calo, ma di poco. Prevalgono ancora i giudizi favorevoli. Nei confronti del governo sono il 47,3%, a fronte di un 46,7%, in aumento di due decimali, che invece non ha fiducia.

Come si vede la differenza tra le due visioni è molto lieve, solo dello 0,6%.

È più ampia se l’oggetto è il premier Giorgia Meloni. Ha fiducia in lei il 53% degli intervistati, lo 0,3% in meno della scorsa settimana, mentre a dare un giudizio negativo è il 43,1%, lo 0,4% in più che in precedenza.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati il 20 e 21 luglio con metodo Cati-Cawi su 1000 soggetti

