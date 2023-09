Nazioni Unite, il 66% degli italiani è a favore

Condividi su

In Israele e Giappone, invece, prevalgono i critici dell’istituzione

Probabilmente in Italia e in Europa sono meno al centro del dibattito pubblico di quanto non lo siano altri organi sovranazionali, come l’Unione Europea e il Parlamento Europeo. È anche per questo forse che le Nazioni Unite sono meno avversate di quanto non lo siano negli Usa o in Asia.

Nel nostro Paese, per esempio, solo il 29% degli intervistati da Pew Research ha un’opinione sfavorevole dell’Onu, mentre il 66% ne ha una positiva. Olandesi, inglesi, svedesi e polacchi sono ancora meglio disposti verso questa istituzione, mentre maggiore scetticismo è presente altrove, per esempio in Grecia, dove il 45% si mostra poco fiducioso. Anche qui, tuttavia, la maggioranza relativa, il 49%, ha un’opinione favorevole dell’Onu.

Le cose cambiano in alcuni Paesi extra europei. Per esempio in Giappone, dove il 50% dà un giudizio negativo, e soprattutto Israele, dove tale percentuale sale al 62%, probabilmente per le risoluzioni di condanna dell’occupazione dei Territori palestinesi.

Negli Stati Uniti i giudizi positivi prevalgono, 58% a 40%, ma non in modo schiacciante, come avviene, invece, in Corea del Sud, 79% a 18%, o in Indonesia, 67% a 13%. Prevale la fiducia anche in Sudamerica e in India, dove solo il 28% si esprime contro le Nazioni Unite.

Chi è di destra ha meno fiducia nelle Nazioni Unite, unica eccezione la Grecia

Come in altre occasioni Pew Research ha esaminato come cambia l’opinione delle persone in base al posizionamento politico.

La fiducia nelle Nazioni Unite è più alta tra chi si colloca a sinistra. Questo è evidentissimo in realtà in cui l’Onu è molto più al centro del dibattito politico, come Israele e gli Stati Uniti. Nel primo caso vi è una differenza di ben 48 punti tra i favorevoli di sinistra e di destra, nel secondo di 45 punti. Il gap è presente anche altrove, ma è minore, per esempio nel Regno Unito, dove anche i conservatori hanno un giudizio positivo verso le Nazioni Unite, è solo dell’11%.

A fare eccezione sono i greci: qui sono coloro che si dicono di sinistra a essere generalmente più anti-sistema, e si nota anche in questo caso. Solo il 41% di loro ha fiducia nell’Onu, contro il 57% di quanti si dicono di destra

