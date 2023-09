Un potente strumento del mercato pubblicitario low cost

Condividi su

Le shopper personalizzate sono diventate un elemento essenziale nel panorama del marketing pubblicitario. Da luogo comune diventato parte integrante del processo di shopping, queste borse forniscono un nuovo canale di comunicazione fra le aziende e i consumatori. Un interessante sito web che ha sviluppato un’offerta completa in questo settore è Mister Shopper, dove le buste personalizzate e shopper bags combinano stile, praticità e visibilità del marchio.

Volume di vendita delle shopper personalizzate

La domanda di shopper personalizzate è in costante aumento. Secondo vari studi di mercato, milioni di queste borse vengono acquistate ogni anno in tutto il mondo, sottolineando il loro impatto nel mercato della vendita al dettaglio. Esse sono diventate uno strumento di marketing potente e relativamente economico che le aziende possono utilizzare per contribuire alla loro visibilità e costruzione del brand.

L’importanza nel marketing pubblicitario per le PMI

Per le piccole e medie imprese (PMI), le shopper personalizzate offrono opportunità di marketing senza precedenti. Questi articoli promozionali forniscono una forma tangibile di pubblicità che raggiunge un pubblico ampio a un costo relativamente basso. Inoltre, dal momento che le shopper sono tipicamente riutilizzate dal cliente, il messaggio pubblicitario dell’azienda viene esposto ripetutamente, amplificando ulteriormente il suo impatto.

Visibilità del brand tramite shopper personalizzate

Le shopper personalizzate consentono alle aziende di aumentare la consapevolezza del loro brand in modo semplice ma efficace. Ogni volta che un cliente riutilizza una borsa, il nome e il logo dell’azienda vengono esposti, offrendo così numerose opportunità di creare impressioni durature. È come avere un cliente che fa pubblicità per l’azienda ogni volta che esce di casa con la borsa.

In conclusione, le shopper personalizzate hanno conquistato il mercato del marketing pubblicitario. Questi articoli promozionali non solo forniscono un modo efficace per le aziende di aumentare la consapevolezza del loro brand, ma offrono anche il vantaggio di un canale di marketing economico e di alta visibilità. Considerando questi benefici, non c’è da meravigliarsi che sempre più aziende stiano scegliendo le shopper personalizzate come parte integrante della loro strategia di marketing.

