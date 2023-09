Il Paradiso delle Signore 8, spoiler puntata 14 settembre 2023

Condividi su

Il Paradiso delle Signore 8, spoiler 14 settembre 2023

Care fan de “Il Paradiso delle Signore”, è giunto il momento di scoprire cosa ci riserva la prossima puntata, in onda il 14 settembre 2023 alle ore 16:05 su Rai1.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8, puntata del 14 settembre 2023

Nel prossimo emozionante episodio, assisteremo al primo giorno di Delia nel ruolo di Venere al Paradiso. Questo nuovo arrivo porterà sicuramente un tocco di freschezza al Grande Magazzino.

Ma non è tutto, poiché anche Concetta e Agata Puglisi faranno il loro ingresso al Grande Magazzino di moda. Nel frattempo, Ciro Puglisi si offrirà di dare una mano in Caffetteria in vista dell’inaugurazione imminente.

Nel campo sentimentale, Salvo farà del suo meglio per riconquistare il cuore di Elvira, convinto di aver finalmente trovato la strategia giusta. Nel frattempo, Maria confiderà i suoi problemi con Vito a Clara e Irene, gettando nuova luce sulla sua vita sentimentale.

Queste sono le ultime notizie che circolano riguardo alla puntata de “Il Paradiso delle Signore” del 14 settembre.

Diretta Streaming e on-demand: solo su RaiPlay, gratis

Per la diretta streaming, basta visitare il sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. L’unica condizione è registrarsi gratuitamente al servizio. Dopo aver effettuato l’accesso con il tuo nome utente o indirizzo email e la password scelta durante la registrazione, puoi selezionare il canale Rai 1 per seguire la trasmissione in diretta. Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Una volta effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e clicca sulla locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, compreso quello del 14 settembre, dopo la messa in onda.

La trama – a grandi linee – dell’ottava stagione de “Il paradiso delle signore”

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. La rivalità tra Vittorio Conti e Tancredi di Sant’Erasmo raggiungerà nuovi livelli di intensità, poiché Tancredi cercherà in ogni modo di minare il dominio di Vittorio. La Galleria Milano Moda rappresenta la sua arma segreta, e con l’aiuto di Umberto Guarnieri, punta a sfidare il Grande Magazzino.

Tancredi è determinato a vendicarsi della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, accusandola di aver interferito nella sua relazione con Flora Gentile Ravasi. Con Matilde Frigerio dalla sua parte, Tancredi sembra essere sulla strada della vittoria, ma il destino di Matilde rimane incerto. Sceglierà di schierarsi con il marito o prenderà una posizione diversa?

Una stagione ricca di intrighi!

Con l’inizio della nuova stagione dall’11 settembre 2023 su Rai Uno alle 16:50, preparatevi per una serie di eventi che cambieranno il destino dei nostri amati personaggi. L’intrigo, la passione e gli scontri sono in agguato nel mondo affascinante de “Il Paradiso delle Signore”. Non perdete l’inizio delle nuove avventure che vi terranno incollati allo schermo!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it