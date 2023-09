Condividi su

Il paradiso delle signore 8, le anticipazioni dal 18 al 22 settembre

Eccoci di nuovo nel meraviglioso mondo de “Il Paradiso delle Signore”, con l’ottava stagione che è finalmente iniziata. Le puntate inedite della nostra soap preferita vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle ore 16.05. Siete pronte a scoprire cosa accadrà nella settimana dal 18 al 22 settembre 2023? Ecco le anticipazioni per le prossime emozionanti puntate de Il Paradiso delle Signore 8.

Il Paradiso delle signore 8, la settimana si apre col botto: Lucia dà le dimissioni!

La nuova settimana ci porta subito in una serie di situazioni intriganti. Ciro è al suo primo giorno di lavoro al Gran Caffè Amato, e tutti si chiedono se riuscirà a far fronte alle aspettative. Nel frattempo, la famiglia Puglisi si scontra con la realtà frenetica di Milano, trovandosi a dover gestire ritmi di vita completamente diversi da quelli della Sicilia.

Ma ciò che colpisce di più è l’emergenza che si verifica al Paradiso: Lucia, una delle Venere del Grande Magazzino, ha dato improvvisamente le dimissioni. Maria spera che suo padre possa concedere a sua sorella minore, Agata, la possibilità di diventare la nuova Venere. Nel mentre, Matilde Frigerio si reca da Vittorio Conti per scusarsi, rivelando di essere stata coinvolta nell’assunzione di Lucia per la Galleria Moda Milano senza saperlo. La tensione è alle stelle, e tutto sembra iniziare con un turbamento nell’aria. Nel frattempo, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo si ritrova a dover affrontare il dolore della lontananza di sua figlia, respingendo Marcello Barbieri ogni volta che cerca di aiutarla.

Vittorio Conti: un’idea geniale

La trama si fa sempre più fitta. Vittorio Conti ha un’illuminazione riguardo alla nuova linea maschile del Paradiso, mentre Salvatore si dimostra scettico nei confronti di Ciro. Armando, invece, prega Salvatore di dare un’altra opportunità a Ciro. Nel frattempo, Agata è entusiasta all’idea di diventare Venere, e Irene trova una soluzione per farla iniziare a lavorare al Grande Magazzino, nonostante l’opposizione di suo padre.

Maria, felice per sua sorella minore, incontra Matteo Portelli, e il giovane la lascia senza parole con la sua presenza. Portelli riesce a parlare finalmente con Marcello Barbieri, rivelando un segreto che lascerà Marcello senza parole: sono fratellastri. Questa notizia mette in discussione tutti i rapporti familiari e getta ulteriormente scompiglio nelle vite dei personaggi.

Il dolore di Adelaide e la rivalità tra Salvatore e Alfredo

Continua l’escalation di eventi intriganti. Adelaide è sconvolta dal suo dolore e cerca di mantenerlo segreto, nascondendo la verità sulla figlia Odile. Nel frattempo, Marcello, scioccato dalla rivelazione di Matteo Portelli, cerca di scoprire cosa sia accaduto nella sua famiglia in passato.

La rivalità tra Salvatore e Alfredo si fa sempre più intensa, con entrambi che lottano per guadagnarsi il ruolo di modello per Il Paradiso. Nel frattempo, Umberto Guarnieri non si arrende e continua a indagare su Adelaide, mentre la Contessa inizia a farsi vedere in pubblico di nuovo, ottenendo però risultati deludenti che sembrano alimentare i dubbi di Umberto. Ciro, scoprendo il lavoro di Agata al Paradiso, si infuria.

La concorrenza tra Salvatore e Alfredo si intensifica ulteriormente con una sfida alla passerella. Nel frattempo, Elvira fa una rivelazione sorprendente a Salvatore, definendolo un semplice amico e mandando in fumo i suoi piani di conquista.

Adelaide, tormentata dal dolore, cerca di respingere Marcello, e Matteo Portelli continua a cercare una soluzione ai suoi problemi familiari. Agata, sentendosi in colpa, decide di non presentarsi al Grande Magazzino, scatenando il panico generale. Nel frattempo, Matilde offre preziosi consigli a Vittorio, anche se sa che sta facendo torto a Tancredi, suo marito. Nel mentre, Maria e Portelli si incontrano casualmente di nuovo, facendo nascere in lei l’idea che il destino stia cercando di comunicarle qualcosa di importante.

La settimana si chiude con una svolta sorprendente. Umberto scopre finalmente la verità su Adelaide e sua figlia Odile, sconvolto dalla notizia. Nel frattempo, Marcello, dopo essere stato respinto dal fratellastro Matteo Portelli, si rivolge alla sua sorella in Australia per cercare di comprendere meglio la storia della loro famiglia.

Agata, tormentata dalla colpa, decide di non presentarsi al Grande Magazzino, scatenando il panico generale. Nel frattempo, Matilde offre preziosi consigli a Vittorio, anche se sa che sta facendo torto a Tancredi, suo marito. Nel mentre, Maria e Portelli si incontrano casualmente di nuovo, facendo nascere in lei l’idea che il destino stia cercando di comunicarle qualcosa di importante. Le sorprese e le emozioni continuano a crescere, e non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà nella prossima settimana de Il Paradiso delle Signore 8. Stay tuned!

La trama – a grandi linee – dell’ottava stagione de “Il paradiso delle signore”

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. La rivalità tra Vittorio Conti e Tancredi di Sant’Erasmo raggiungerà nuovi livelli di intensità, poiché Tancredi cercherà in ogni modo di minare il dominio di Vittorio. La Galleria Milano Moda rappresenta la sua arma segreta, e con l’aiuto di Umberto Guarnieri, punta a sfidare il Grande Magazzino.

Tancredi è determinato a vendicarsi della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, accusandola di aver interferito nella sua relazione con Flora Gentile Ravasi. Con Matilde Frigerio dalla sua parte, Tancredi sembra essere sulla strada della vittoria, ma il destino di Matilde rimane incerto. Sceglierà di schierarsi con il marito o prenderà una posizione diversa?

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

