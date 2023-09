Un posto al sole, spoiler 14/09: Tommy è davvero figlio di Roberto?

Condividi su

Nella prossima puntata di Un posto al sole, in onda su Rai3 il 14 settembre 2023 alle 20.50, il protagonista indiscusso sarà Roberto Ferri, l’uomo d’affari che ha recentemente attraversato una serie di scelte e dubbi che mettono in discussione la sua vita e le relazioni che gli sono più care.

Anticipazioni Un posto al sole 14 settembre. Il test del DNA che spiazza tutti

La decisione più sorprendente presa da Roberto è quella di sottoporsi a un test del DNA per scoprire se Tommy, il bambino di Marina, sia effettivamente suo figlio. Questa scelta spiazza tutti, soprattutto Lara, la sua compagna. Dopo mesi di indecisione e conflitti con Marina, Roberto sembra aver finalmente ceduto al bisogno di conoscere la verità. Questa mossa improvvisa mette Lara in uno stato di ansia e incertezza, facendole temere per il futuro della loro relazione.

Nel frattempo, Silvia farà una rivelazione a Nunzio che potrebbe complicare ulteriormente le cose per il giovane Cammarota. Le anticipazioni non forniscono dettagli precisi su questa notizia, ma si suggerisce che possa coinvolgere Diana, gettando ombre sulla vendetta che Nunzio sta architettando contro Alberto.

Infine, Guido si troverà di fronte a un nuovo attacco da parte di Massaro. Sergio, determinato a coinvolgere Guido in una sua nuova attività illecita, cercherà di ottenere il suo supporto. Tuttavia, qualcuno interverrà per ostacolare i piani di Massaro, mettendo in atto una strategia per impedirgli di uscire indenne da questa situazione. Chi sarà il misterioso individuo che si opporrà a Massaro? Una cosa è certa: il suo nome inizia per M.

Dove vedere Un posto al sole in diretta tv o in streaming

Non perdete l’occasione di seguire le emozionanti vicende dei personaggi di Un posto al sole in questa avvincente puntata che andrà in onda il 14 settembre 2023 su Rai3 alle 20.50. Sarà una serata ricca di tensione e colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Se non potete seguirla in TV, potete recuperarla in streaming sul sito di RaiPlay o sull’app per smart TV, tablet e smartphone. Non dimenticate di consultare RaiPlay per rivedere o recuperare le puntate che avete perso. Sarà una serata all’insegna dell’intrigo e delle emozioni! Ricordatevi di sintonizzarvi per non perdervi neanche un dettaglio delle vite dei personaggi che popolano il mondo di Un Posto al Sole. Non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro a tutti loro.

