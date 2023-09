Condividi su

Calendario pagamenti noipa settembre 2023: confermato l’anticipo

Il calendario emissione e pagamenti NoiPa settembre 2023 si conferma il seguente:

giovedì 14 settembre : emissione urgente e liquidazione crediti dei modelli 730 autorizzati fino al 10 settembre 2023.

: emissione urgente e liquidazione autorizzati fino al 10 settembre 2023. 15-18 settembre : pubblicazione del cedolino per la consultazione degli importi.

: pubblicazione del cedolino per la consultazione degli importi. Lunedì 18 settembre : emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e del personale VVF (sono inserite nell’emissione le sole rate con stato lavorazione AUTORIZZATO PAGAMENTO);

: emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e del personale VVF (sono inserite nell’emissione le sole rate con stato lavorazione AUTORIZZATO PAGAMENTO); Venerdì 22 settembre : pagamento della rata ordinaria per i comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione. Per questi ultimi si tratta, però, solo del personale di ruolo o supplenti con contratto annuale

: pagamento della rata ordinaria per i comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione. Per questi ultimi si tratta, però, solo del personale di ruolo o supplenti con contratto annuale 22-25 settembre : pagamento emissione urgente del 14 settembre.

: pagamento emissione urgente del 14 settembre. Martedì 26 settembre : previsto pagamento rata ordinaria comparto Sanità.

previsto pagamento rata ordinaria comparto Sanità. Giovedì 28 settembre : previsto pagamento emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e personale Volontario dei Vigili del Fuoco che sono rientrate nell’emissione speciale del 18 settembre.

Pagamenti Noipa al 22 settembre, in anticipo rispetto alla data standard

Normalmente, i pagamenti vengono effettuati il giorno 23. Tuttavia, cadendo di sabato, il pagamento viene anticipato al primo giorno utile precedente a tale data (quindi, in questo caso, si passa dal 23 a venerdì 22 settembre).

Come consultare il cedolino attraverso l’app di NoiPA

Dal lancio dell’applicazione di NoiPA, sempre più dipendenti della Pubblica Amministrazione stanno monitorando i propri cedolini e le emissioni di pagamento attraverso questo strumento. Ecco le funzionalità che prevede l’applicazione di NoiPa:

Consultazione stipendi e cedolino : dà la possibilità di consultare e scaricare in formato pdf il cedolino mensile e visualizzarne i dettagli. Il pdf può inoltre essere condiviso attraverso le app installate sullo smartphone.

: dà la possibilità di consultare e scaricare in formato pdf il cedolino mensile e visualizzarne i dettagli. Il pdf può inoltre essere condiviso attraverso le app installate sullo smartphone. Consultazione pagamenti : dà la possibilità di visualizzare, in anticipo rispetto alla pubblicazione del cedolino stipendiale, l’importo netto relativo all’ultima rata elaborata.

: dà la possibilità di visualizzare, in anticipo rispetto alla pubblicazione del cedolino stipendiale, l’importo netto relativo all’ultima rata elaborata. Certificazione unica : dà la possibilità di visualizzare i dettagli relativi alla certificazione unica e scaricarli in formato pdf.

: dà la possibilità di visualizzare i dettagli relativi alla certificazione unica e scaricarli in formato pdf. Assistenza : offre la possibilità di inviare una richiesta di assistenza sulle aree: fiscale, previdenziale, stipendiale e supporto tecnico informatico.

: offre la possibilità di inviare una richiesta di assistenza sulle aree: fiscale, previdenziale, stipendiale e supporto tecnico informatico. Notizie: è la sezione all’interno della quale si possono consultare comunicati e notizie riguardo le tematiche del mondo PA.

Come scaricare l’app di NoiPa?

L’applicazione per i dipendenti pubblici è disponibile per tutti i dispositivi mobili. Per scaricare l’applicazione da cellulare Android, basta andare sul “play store” e digitare “Noipa”. Stesso discorso per gli iPhone: in questo caso basterà andare sullo store di iOS e cercare l’app ufficiale di NoiPA.

Va detto che, nonostante l’utilità dell’app, molte persone si lamentano dei continui problemi legati all’accesso. Ricordiamo che basta inserire le credenziali che si utilizzano anche dalla navigazione via computer.

Il FIS pagato già a settembre? L’ultimo aggiornamento

La questione del pagamento del Fondo per le Istituzioni Scolastiche (FIS) continua a tenere in sospeso il personale scolastico, poiché non è ancora chiaro se la liquidazione avverrà a settembre o ottobre 2023. Di solito, il FIS viene erogato entro il 31 agosto di ogni anno scolastico tramite il Cedolino NoiPA, ma quest’anno si sono verificati dei ritardi significativi. La speranza per i destinatari del compenso è che l’accredito possa avvenire tra il 22 settembre 2023, coincidendo con l’emissione ordinaria dello stipendio, e il 25 settembre, data prevista per il pagamento dell’emissione urgente.

Tuttavia, affinché questa tempistica sia rispettata, è necessario che tutte le Segreterie Scolastiche completino il caricamento delle informazioni richieste entro il 14 settembre. In caso contrario, il pagamento del FIS potrebbe slittare ad ottobre, un ritardo che è stato definito dai sindacati come “inaccettabile”, considerando le difficoltà finanziarie che molti lavoratori potrebbero affrontare.

Le speranze sono state rialzate quando NoiPA ha emesso il comunicato 117, fornendo un raggio di speranza per il personale scolastico, compresi docenti e ATA, che è in attesa del pagamento del FIS. Questo comunicato informava che l’emissione ordinaria era stata completata e che le linee per la segnalazione dei dati da parte delle segreterie scolastiche sarebbero state aperte in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto.

Questo significa che le scuole avranno un giorno in più per segnalare il Fondo d’Istituto, e c’è la possibilità che il FIS possa essere pagato con la prima emissione utile. Pertanto, resta la speranza che il pagamento possa avvenire con l’emissione speciale di settembre, come previsto dalle date anticipate. Tuttavia, la situazione rimane incerta, e il personale scolastico rimane in attesa di ulteriori sviluppi riguardo alla data effettiva di pagamento del FIS.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it