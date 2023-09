Un posto al sole, 15/09: Mariella sfida Massaro

Condividi su

Nella prossima emozionante puntata di Un posto al sole, in onda il 15 settembre 2023, gli spettatori saranno catapultati in un vortice di emozioni e colpi di scena che coinvolgeranno i personaggi principali in situazioni inaspettate e ricche di tensione.

Un posto al sole, anticipazioni 15 settembre 2023: focus su Mariella

Uno degli aspetti centrali di questa puntata sarà il confronto tra Massaro e Mariella. La determinazione di quest’ultima sarà fondamentale per smascherare i loschi piani di Massaro e metterlo di fronte a tutte le sue responsabilità, specialmente nei confronti di Bice. Mariella si recherà dal marito della sua amica e cercherà con forza di far comprendere a Massaro gli errori commessi nei confronti di Bice e di spronarlo a migliorare il suo comportamento nei confronti della moglie. Questo confronto, tuttavia, avrà un effetto inaspettato su Guido, che comincerà a provare una crescente gelosia nei confronti della sua compagna Mariella. La situazione prenderà una piega tragicomica, poiché Guido traviserà completamente la situazione.

Nella puntata, Roberto cercherà disperatamente di ottenere il perdono di Marina, ma la Giordano risponderà con un secco “No”. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che per Marina, la soluzione migliore sarà partire per Londra e lasciare tutta la sofferenza alle spalle. Questa decisione lascerà Roberto con un colpo al cuore, e si troverà a dover fare i conti con le conseguenze delle sue azioni.

Nel frattempo, Lara si troverà in una situazione delicata e chiederà aiuto a Filippo affinché interceda con suo padre, nel tentativo di proteggere il piccolo Tommy. La Martinelli sarà disperata, poiché un possibile test del DNA potrebbe rivelare la verità sul legame tra Tommy e Roberto, mettendo così in pericolo la sua libertà. Nel frattempo, Alberto continuerà a corteggiare Diana, ma l’architetto sembrerà interessata anche a un altro uomo, il che aggiungerà ulteriori complicazioni alla sua situazione sentimentale.

Dove vedere Un posto al sole in diretta tv o in streaming

Per quanto riguarda la modalità di visione, non c’è motivo per perdere questa avvincente puntata. Potrete seguirla in diretta televisiva il 15 settembre 2023 su Rai3 alle 20.50. Sarà una serata ricca di emozioni e colpi di scena che terranno incollati allo schermo tutti gli appassionati telespettatori.

Se, però, non avete la possibilità di sintonizzarvi in TV, potrete comunque gustarvi l’episodio in streaming attraverso il sito di RaiPlay o l’app dedicata per smart TV, tablet e smartphone. Inoltre, se doveste perdere l’appuntamento iniziale, potrete recuperare l’episodio sullo stesso sito o sull’app per non perdere neanche un dettaglio delle travolgenti vicende dei protagonisti di Un posto al sole.

Non perdetevi questa entusiasmante serata all’insegna dell’intrigo e delle emozioni, e rimanete con noi per scoprire cosa riserverà il futuro a tutti i personaggi di questa amata soap opera italiana.

