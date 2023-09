Condividi su

Mutuo under 36: Governo verso la proroga. Nuovi limiti di reddito?

Mutuo under 36: il lavoro del Governo Meloni sulla Legge di Bilancio per il prossimo anno si interseca con quello riguardante l’approvazione del corposo Decreto Asset. Tra le tantissime misure che potrebbero essere contenute dal provvedimento anche una proroga delle agevolazioni per i giovani che vogliono acquistare una prima casa. Il rinnovo però sembra vincolato a una restrizione dei requisiti. Inoltre, dovrebbe cambiare anche il target del beneficio. Quello che si sa al momento.

Mutuo under 36: proroga in vista per le agevolazioni

Mutuo under 36: sono oltre 500 gli emendamenti al Decreto Asset la cui approvazione si interseca con i lavori preparatori della Legge di Bilancio per il prossimo anno. Dall’aumento delle licenze taxi, alle misure contro il caro-voli, dalle modifiche al Superbonus all’introduzione della tassa sugli extraprofitti delle banche, sono tantissimi gli ambiti su cui il provvedimento intende agire. Tra questi dovrebbe comparire anche una nuova proroga per le agevolazioni dedicati ai più giovani e ai nuclei mono-genitoriali comprendenti minori che vogliono acquistare un’abitazione. D’altra parte, il rinnovo sembra vincolato a una restrizione dei requisiti necessari per accedere al Fondo prima casa.

Si abbassa la soglia di reddito?

Mutuo under 36: le modifiche alle agevolazioni sono contenute in una proposta di modifica targata Fratelli d’Italia. Innanzitutto, si propone la proroga della misura per un anno. Nello specifico, in caso di approvazione il Fondo prima casa destinato a chi ha meno di 36 anni e a nuclei mono-genitoriali comprendenti minori sarebbe rinnovato fino al 31 dicembre 2024. Tale proroga però comporterebbe una restrizione dei requisiti, in particolare dei paletti relativi al reddito annuo. Per cui si potrebbe accedere agevolazioni entro la soglia dei 30mila euro e non più dei 40mila euro. Infine, anche un’altra importante modifica nell’emendamento: la garanzia di massimo il 50% del capitale non andrebbe più “con priorità” ad under 36 e genitori single con figli minorenni ma “esclusivamente” a tali categorie.

