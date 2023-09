Condividi su

La candidatura dell’ex senatore Divina rischia di sottrarre consensi al centrodestra

Come sempre accade nel caso di regioni autonome anche nel Trentino Alto Adige le consultazioni per il rinnovo del presidente e dei consigli delle Province di Trento e Bolzano avverranno in momenti diversi da quelli delle elezioni nelle altre aree del Paese.

Certamente, però, a destare più interesse è il voto in Trentino, meno scontato. Il presidente uscente è il leghista Maurizio Fugatti e anche alle ultime elezioni politiche il centrodestra è finito in testa, tuttavia storicamente questa provincia è sempre stata centrista e più vicina al centrosinistra, in particolare al cattolicesimo progressista.

È quindi piuttosto contendibile. E i sondaggi elettorali del Termometro Politico lo dimostrano: in leggero vantaggio, con il 36%, vi sarebbe Francesco Valduga, già sindaco di Rovereto, per il centrosinistra. Supera di poco Maurizio Fugatti, con il 35%. Quest’ultimo deve affrontare la concorrenza di Sergio Divina, già senatore leghista e conosciuto sul territorio, che ora è appoggiato da una sua lista e da Alternativa Popolare.

Ottimo il dato per Marco Rizzo, di Democrazia Sovrana Popolare. Il leader nazionale della formazione avrebbe il 6%, davanti a Alex Marini per il Movimento 5 Stelle, al 5%. Dietro, al 2%, Degasperi di Unione Popolare e alleati della sinistra radicale.

Sondaggi elettorali TP, quanto sono conosciuti i candidati

Un tema molto importante, specie in elezioni locali in un territorio con una forte impronta autonomistica, è la conoscenza del candidato, che spesso è un ex consigliere, o sindaco.

Come è facile immaginare il più noto è il presidente uscente Fugatti, che due terzi degli intervistati conosce bene. Nel caso di Valduga lo stesso si può dire solo per il 40,2% degli elettori, mentre il 34% lo conosce in modo non approfondito.

Tra gli altri candidati il più noto è invece ovviamente Divina, ma Rizzo, nonostante non sia trentino, non è uno sconosciuto, il 24,6% lo conosce bene e il 22,2% comunque sa chi sia. Certo più che Marini e Dardo, in particolare quest’ultima, molto poco conosciuta agli elettori della Provincia di Trento.

