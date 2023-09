Condividi su

Il Paradiso delle Signore 8: anticipazioni 19/09. L’indagine di Umberto

Care amiche, siamo pronte a svelarvi le anticipazioni della puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda su Rai1 il 19 settembre 2023 alle ore 16.00. Questa stagione ci ha già regalato momenti emozionanti e sorprese mozzafiato, e la trama continua a tenerci incollate allo schermo. Scopriamo insieme cosa ci riserva la prossima puntata.

Il paradiso delle signore 8, puntata 19/09: una scelta difficile per Agata

Umberto Indaga su Adelaide. La puntata ci porta a esplorare i misteri che circondano Adelaide di Sant’Erasmo, la contessa che ha catturato l’attenzione di tutti. Dopo la scoperta della sua figlia segreta, Odile, Adelaide è sconvolta dall’inaspettata notizia che la giovane non raggiungerà Milano come previsto. Questa delusione colpisce il cuore della contessa, che ha desiderato a lungo riallacciare un rapporto con sua figlia, creduta morta per anni. Tuttavia, un occhio attento sta su di lei: Umberto Guarnieri. Il Commendatore, da tempo, segue da vicino la vita di Adelaide e cerca di comprendere cosa la stia turbando. Il suo interesse per la nobildonna non è mai svanito. L’insistenza di Umberto nel cercare di scoprire i segreti di Adelaide suscita l’invidia di Flora, che è gelosa del legame tra lui e la donna che un tempo ha amato.

Agata e la Scelta Difficile. Nel frattempo, ci troviamo ad affrontare una decisione importante per Agata. Lucia Giorgi, la Venere del Paradiso, ha dato le dimissioni inaspettatamente, lasciando un vuoto da colmare. Maria, la nostra cara protagonista, propone la sua stessa sorella, Agata, come possibile sostituta. Tuttavia, la giovane non sembra molto convinta di intraprendere questa nuova avventura come commessa. A influenzare la sua decisione c’è suo padre, Ciro, che si preoccupa del benessere della figlia. Ciro è determinato a evitare che Agata si metta troppo in mostra e che affronti le sfide del Paradiso. Sarà Maria in grado di convincere il padre a dare una possibilità alla sorellina?

Salvatore e il Disagio con Ciro. Ciro, nel frattempo, inizia a lavorare al Caffè Amato, ma la sua nuova posizione di barista non sembra metterlo completamente a suo agio. Questo disagio non sfugge a Salvatore, che si sente deluso dal suo contributo durante l’inaugurazione. Inizierà a pensare che forse è meglio allontanarlo dal locale. Sarà Armando a intervenire, chiedendo a Salvatore di dare a Ciro un po’ più di tempo per ambientarsi e apprendere il mestiere. Tuttavia, questo gesto di generosità potrebbe portare a conseguenze inaspettate.

La trama – a grandi linee – dell’ottava stagione de “Il paradiso delle signore”

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. La rivalità tra Vittorio Conti e Tancredi di Sant’Erasmo raggiungerà nuovi livelli di intensità, poiché Tancredi cercherà in ogni modo di minare il dominio di Vittorio. La Galleria Milano Moda rappresenta la sua arma segreta, e con l’aiuto di Umberto Guarnieri, punta a sfidare il Grande Magazzino.

Tancredi è determinato a vendicarsi della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, accusandola di aver interferito nella sua relazione con Flora Gentile Ravasi. Con Matilde Frigerio dalla sua parte, Tancredi sembra essere sulla strada della vittoria, ma il destino di Matilde rimane incerto. Sceglierà di schierarsi con il marito o prenderà una posizione diversa?

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì. Oggi, però, ricordiamo che la puntata comincerà alle 15:35.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

