Un posto al sole, puntata 19/09: la decisione di Marina e Roberto

Un posto al sole, anticipazioni 19/09: la decisione di Marina e Roberto sul piccolo Tommy

Cari appassionati di Un Posto al Sole, siete pronti per un’altra puntata ricca di emozioni? Il 19 settembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci attende un episodio che ci farà sorridere e commuovere. Le anticipazioni ci svelano che le vicende dei nostri personaggi preferiti stanno prendendo una piega interessante.

Marina e Roberto cresceranno il piccolo Tommy: la decisione nella prossima puntata di Un posto al sole

La notizia principale è che Roberto e Marina, dopo aver ritrovato l’amore e la fiducia l’uno nell’altra, saranno pronti a un passo importante: decidono di crescere insieme Tommaso, trattandolo come se fosse loro figlio. Questa decisione rafforzerà il legame tra i due, ma metterà Lara in una posizione molto complicata. La Martinelli si troverà a dover affrontare una serie di decisioni difficili che complicheranno ulteriormente la sua situazione. Come reagirà Lara a questa nuova dinamica familiare? Riuscirà a trovare una soluzione per uscire dai guai in cui si è cacciata?

Nel frattempo, Mariella e Guido, cercando di evitare complicazioni, si ritroveranno nuovamente coinvolti nelle scenate di Bice e Sergio. La coppia sembra essere una calamita per situazioni imbarazzanti e divertenti allo stesso tempo. Riusciranno i Del Bue a gestire le esuberanze dei loro amici senza finire coinvolti in situazioni imbarazzanti?

Ma le sorprese non finiscono qui. Micaela, desiderosa di far prendere una pausa a Manuela dagli studi, riuscirà nel suo intento. Manuela si lascerà andare e godrà di una serata di relax. Tuttavia, attenzione alle conseguenze inaspettate: sembra che Costabile abbia fatto colpo su entrambe le gemelle, riaccendendo una rivalità amorosa che sembrava sopita. Chi conquisterà il cuore di Costabile? Le due gemelle finiranno per competere per lo stesso uomo, come successo in passato con Niko?

Dove vedere Un posto al sole in diretta tv o in streaming gratis

Ora, passiamo alla parte essenziale: come potrete seguire questa avvincente puntata? Non preoccupatevi se non potete sintonizzarvi in TV. Potrete gustare l’episodio in streaming sul sito di RaiPlay o tramite l’app dedicata su smart TV, tablet e smartphone. E se vi doveste perdere l’appuntamento iniziale, non temete: potrete recuperare l’episodio sullo stesso sito o sull’app per non perdere neanche un dettaglio delle travolgenti vicende dei protagonisti di Un Posto al Sole.

Non perdete questa serata all’insegna dell’intrigo e delle emozioni! Restate sintonizzati per scoprire cosa riserva il futuro a tutti i personaggi di questa amata soap opera italiana, la più longeva del nostro Paese.

