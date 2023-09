Il Paradiso delle Signore 8, puntata 20/09: Marcello ha un fratello!

Condividi su



Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 8 del 20 settembre 2023

Cari lettori, è giunto il momento di svelare le anticipazioni della puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda su Rai1 il 20 settembre 2023 alle ore 16.00. Le vicende di questa stagione ci stanno regalando emozioni senza fine, e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima puntata.

Tutte le anticipazioni di quello che succederà oggi 20 settembre ne Il paradiso delle signore

Marcello Scopre di Avere un Fratello Segreto

Nella puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” del 20 settembre 2023, Marcello Barbieri sarà protagonista di una rivelazione sconvolgente che riguarda il suo passato. Il misterioso ragazzo che ha sconvolto la vita di Maria, Matteo, gli svelerà un segreto di famiglia che lo lascerà senza parole. Matteo è nient’altro che il fratello segreto di Marcello. Questa rivelazione lo colpirà come un fulmine a ciel sereno, e per cercare di comprendere meglio la sua storia familiare, Marcello chiamerà sua sorella Angela, attualmente in Australia. I due fratelli si metteranno all’opera per ricostruire insieme il puzzle del loro passato. Durante questa esperienza, Marcello condividerà anche i suoi pensieri e le sue emozioni con Armando, suo grande amico, rivelando di essere scosso ma anche molto curioso di scoprire di più sulle loro origini.

Adelaide Protegge i Suoi Segreti

Umberto Guarnieri, nel frattempo, sta conducendo un’indagine personale su Adelaide di Sant’Erasmo, cercando di svelare i segreti che circondano la contessa. Tuttavia, Adelaide non intende svelare nulla sulla sua vita privata, in particolare sulla storia di sua figlia Odile. La contessa è determinata a mantenere questo segreto custodito gelosamente, temendo soprattutto che Umberto possa venire a conoscenza della verità. Nessuno, nemmeno Marcello e Matilde, che sono al corrente dei fatti, dovrà scoprire che Adelaide ha una figlia ancora viva. La promessa di mantenere questo segreto sarà un impegno solenne fatto sia da Marcello che da Matilde.

Agata in Pericolo!

La giovane Agata è stata convinta da sua sorella Maria a iniziare la prova come Venere nonostante le preoccupazioni del padre, Ciro. Le sorelle Puglisi hanno promesso di non rivelare nulla a loro padre e hanno ottenuto la stessa promessa da parte di Irene e delle altre colleghe. Tuttavia, il pericolo incombe quando Ciro decide di presentarsi a sorpresa al Paradiso. Per un soffio, non riuscirà a vedere sua figlia nelle vesti di commessa. La tensione aumenta mentre Agata e Maria cercano disperatamente di mantenere il segreto nascosto. Quanto a lungo riusciranno a tenerlo celato?

La trama – a grandi linee – dell’ottava stagione de “Il paradiso delle signore”

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. La rivalità tra Vittorio Conti e Tancredi di Sant’Erasmo raggiungerà nuovi livelli di intensità, poiché Tancredi cercherà in ogni modo di minare il dominio di Vittorio. La Galleria Milano Moda rappresenta la sua arma segreta, e con l’aiuto di Umberto Guarnieri, punta a sfidare il Grande Magazzino.

Tancredi è determinato a vendicarsi della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, accusandola di aver interferito nella sua relazione con Flora Gentile Ravasi. Con Matilde Frigerio dalla sua parte, Tancredi sembra essere sulla strada della vittoria, ma il destino di Matilde rimane incerto. Sceglierà di schierarsi con il marito o prenderà una posizione diversa?

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

Non perdete questa emozionante puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” il 20 settembre 2023 alle ore 16.00 su Rai1, e continuate a seguire le affascinanti vicende dei protagonisti!

