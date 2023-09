Anticipazioni 21/09 Un posto al sole: Damiano rischia grosso

Condividi su

Un Posto al Sole: Anticipazioni Puntata 21 settembre 2023 – Dolorosi Addii e Misteri Inquietanti

Cari fan di Un Posto al Sole, siete pronti per scoprire cosa accadrà nella puntata in onda il 21 settembre 2023 alle 20.50 su Rai3? Le anticipazioni promettono momenti di tensione e rivelazioni inaspettate!

Clicca qui per tutte le ultime sulla soap “Un posto al sole”

Damiano rischia grosso. Giulia deve affrontare la realtà

La notizia principale riguarda Giulia, che dovrà affrontare una dura realtà. Luca ha deciso di non rivelarle le sue condizioni di salute a causa della situazione critica di Bricca, la loro cagnolina. Questa scelta lascerà Giulia devastata, e Luca si allontanerà da lei per non aggiungere ulteriori preoccupazioni. La loro amicizia sembra giunta a una svolta dolorosa, e Luca dovrà trovare una scusa per nascondere la verità a Giulia.

Nel frattempo, Viola continuerà a trattare Damiano con freddezza, convinta che lui si sia schierato dalla parte di Sabbiese dopo averlo visto scambiare denaro con Eduardo. Tuttavia, Viola non è a conoscenza del pericolo reale che Damiano sta correndo, essendo diventato un infiltrato nel clan di Eduardo per aiutare la giustizia. La sua posizione è estremamente rischiosa, e dovrà fare attenzione affinché Sabbiese non scopra la verità.

Damiano sta rischiando grosso, ma la sua missione potrebbe essere cruciale per smantellare il clan di Eduardo. Il suo doppio gioco è pericoloso, ma è l’unico modo per assicurare il boss alla giustizia.

Dove vedere Un posto al sole in diretta TV o in streaming gratis

Non perdetevi questa avvincente puntata di Un Posto al Sole il 21 settembre 2023 alle 20.50 su Rai3. E se non potete seguirla in diretta televisiva, ricordate di recuperarla in streaming sul sito di RaiPlay o tramite l’app dedicata. Continuate a seguirci per scoprire cosa riserverà il futuro ai nostri amati personaggi in questa soap opera piena di misteri e colpi di scena!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it