Gli italiani però bocciano il governo sull’immigrazione

La tendenza è chiara, ed è quella mostrata anche da altri istituti di sondaggio: Forza Italia continua a scendere, dopo la fine dell’emozione per la morte di Silvio Berlusconi, mentre gli alleati di Fratelli d’Italia ne approfittano.

È questo che dicono i sondaggi elettorali di Euromedia, che vede il partito di Giorgia Meloni in aumento dell’1,1% al 27,6%, comunque, va detto, uno dei valori più bassi per FdI in questo momento. Mentre FI è stimata in ribasso dello 0,4% e scende al 7%. Piuttosto stabile e su livelli molto alti la Lega, al 10,4%. Contribuisce al miglioramento del centrodestra anche Noi Moderati, in aumento dello 0,2% al 0,7%.

All’opposizione è un momento di crisi per il Pd che scende proprio dell’1,1%, e cade sotto il 20%, al 19,2%. Il Movimento 5 Stelle, al 16,6%, è meno lontano.

Nel centrosinistra rimane stabile +Europa, al 2,5%, mentre per Verdi e Sinistra vi è un incremento di tre decimali al 2,8%.

Nell’ex Terzo Polo rilevante la discesa di Italia Viva, che perde lo 0,8% e va al 3%, al contrario Azione rimane ferma al 4,1%.

Tra i partiti più piccoli Per l’Italia con Paragone è all’1,8%, mentre quelli sotto l’1% aumentano dello 0,8% al 4,3%

Sondaggi elettorali Euromedia, sull’immigrazione gli italiani vogliono più organizzazione che severità

Il tema di maggiore attualità a livello nazionale è l’immigrazione, con l’impennata degli sbarchi. Se ne occupano anche i sondaggi elettorali di Euromedia.

Che mostrano come gli italiani boccino il governo su questo argomento, il 59,3% ha un’opinione negativa delle sue politiche migratorie e le promuove solo il 25,9%. Non è però la troppa poca severità a essergli rimproverato, bensì la poca organizzazione. È di questa che c’è bisogno per il 45,4% degli intervistati, mentre a volere più durezza è il 36,6%. Il 13,2%, invece, vuole più apertura e accoglienza.

In ogni caso la questione rimarrà sulle prime pagine finché gli sbarchi saranno molti, perché l’immigrazione è ritenuto un tema molto importante dal 31,6% degli italiani, mentre per il 42,6% lo è abbastanza. Solo un intervistato su 5 pensa che non sia molto rilevante.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati il 19 settembre con metodo Cati-Cami-Cawi su 1000 soggetti.

