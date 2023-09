Condividi su

Un posto al sole, spoiler 25/09: Roberto pronto a denunciare Lara!

Per i fan appassionati di Un Posto al Sole, ci aspetta un’altra puntata carica di emozioni e colpi di scena in arrivo il 25 settembre 2023 alle 20:50 su Rai3. Le anticipazioni svelano nuovi sviluppi nell’intensa trama della soap opera partenopea.

Un posto al sole 25/09: Roberto pronto a denunciare Lara, ma una promessa cambia tutto…

Marina spinge Roberto a denunciare Lara, che però ha un asso nella manica. Tommaso e Ida sono scomparsi nel nulla, e nonostante le supposizioni su Lara, la Martinelli non sembra essere coinvolta. Ferri è angosciato per il destino del bambino e si impegna intensamente per rintracciarlo. Marina, esausta dei dubbi di suo marito, lo sollecita a denunciare Lara alle autorità, certa che questa mossa possa risolvere la situazione. Tuttavia, Roberto fa una scelta sorprendente, poiché Lara rivela di aver scoperto una pista potenziale per ritrovare Tommy.

Nunzio cerca di andare oltre e dimenticare Rossella una volta per tutte. L’imminente matrimonio tra Rossella e Riccardo sta tormentando Nunzio. Il giovane cuoco fatica a comprendere la decisione di sua amica, nonostante la loro storia passata. Pur nel dolore, Nunzio riconosce la necessità di allontanarsi da Rossella e cerca conforto altrove per tentare di dimenticare.

L’inganno di Diana ad Alberto che mostra la vera natura di quest’ultimo. Alberto è sicuro di poter riconquistare Diana grazie al suo fascino, ma l’architetto ha posto gli occhi su un altro uomo e intende mettere Alberto alla prova per punirlo per la sua sicurezza e presunzione. Diana tende un’insidiosa trappola ad Alberto, riuscendo a far emergere la sua vera natura e a scuotere le basi della sua fiducia.

