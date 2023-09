Condividi su

Il paradiso delle signore 8, spoiler 28/09: Marcello scopre la verità!

Siamo qui per portarvi le anticipazioni della puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda il 28 settembre 2023 alle 16:00 su Rai1. Le emozioni sono sempre dietro l’angolo e i nostri amati personaggi affrontano nuove sfide nelle loro vite.

Il paradiso delle signore 8: Flora commette un errore.

Umberto furioso con Flora

Nella prossima puntata, Umberto sarà furioso con Flora. La sua compagna si è lasciata sfuggire le confidenze di Adelaide, mettendo così la Contessa in una situazione difficile. Fiorenza non perderà l’occasione di attaccare Adelaide, e questo porterà Umberto a dare la colpa a Flora per la sua indiscrezione. La relazione tra i due sarà messa a dura prova da questo litigio.

Marcello scopre la verità su Matteo

Marcello continuerà ad avere dei dubbi riguardo a Matteo, il ragazzo misterioso che ha rivendicato di essere suo fratello. Angela gli suggerirà di cercare informazioni sulla sua famiglia in una vecchia scatola di ricordi. Quello che troverà in questa scatola gli svelerà la verità su Matteo, e Marcello sarà profondamente toccato da questa scoperta, che gli strapperà persino una lacrima.

Vittorio e Matilde sempre più vicini

Mentre Diletta continua a corteggiare Vittorio, cercando di riconquistarlo, Matilde osserverà da vicino la situazione. Tuttavia, sembrerà che il cuore di Vittorio sia orientato altrove, verso Matilde. Nel corso di un discorso di ringraziamento per un premio vinto insieme, i due si avvicineranno sempre di più, suggerendo un possibile riavvicinamento tra loro.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it