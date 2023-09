Condividi su

Recuperano terreno Lega e Forza Italia

La congiuntura politica sembra essere in parte contraddittoria, almeno a guardare i sondaggi elettorali di Swg. Da un lato nelle intenzioni di voto il centrodestra rimane forte e anzi cresce di qualche decimale, dall’altro è evidente la sfiducia verso l’esecutivo su un tema importantissimo come l’immigrazione.

La chiave di lettura è che però quest’ultimo aspetto, il giudizio negativo sul governo, comporta in parte uno spostamento degli equilibri nella maggioranza più che un allontanamento da essa.

La dimostrazione è nel fatto che per Swg la Lega supera il 10%, salendo dal 9,8% al 10,1% in una settimana, mentre Fratelli d’Italia non cresce e anzi perde un decimale. È ora al 28,7%. Su anche Forza Italia, dello 0,2%, raggiunge il 6,5%

Non sono molto buoni i numeri per l’opposizione, con il Pd che è fermo sotto il 20%, al 19,8%, mentre il Movimento 5 Stelle arretra di tre decimali, andando al 16,9%. Male anche Verdi e Sinistra, che scende dal 3,4% al 3,2%. A salire nel centrosinistra è solo +Europa, che guadagna due decimali e si porta al 2,6%

Al centro Azione cresce di uno 0,1% ed è al 3,8%, mentre proprio dello 0,1% arretra Italia Viva, che va al 2,7%.

Tra le forza più piccole aumentano quelle sotto l’1%, che salgono complessivamente dal 2,3% al 2,5%, ma Unione Popolare e Per l’Europa con Paragone invece perdono terreno, rispettivamente dello 0,2% e dello 0,1% e ora sono entrambi all’1,6%.

Dato interessante, vi sarebbe una riduzione del 5% dell’astensione

Sondaggi elettorali Swg, per il 51% degli elettori di centrodestra il governo è troppo debole sull’immigrazione

Proprio di immigrazione, il tema più caldo, si occupa Swg nei propri ultimi sondaggi elettorali. È netto il clima di sfiducia. Il 55% pensa che né il governo Meloni con il ministro Piantedosi, né il Conte I con Salvini al Viminale nel 2018-19 abbiano gestito bene il fenomeno. Il 36% degli elettori della maggioranza promuove l’attuale governo, ma i giudizi negativi sono molti anche tra questi. Il 38% dei leghisti per esempio boccia sia Piantedosi sia il segretario della Lega Salvini.

Per il 51% di chi vota centrodestra l’esecutivo è troppo debole con i migranti irregolari, mentre solo per il 31% ha una linea adeguata. È debole anche per il 29% chi vota opposizione, in realtà, ma la maggioranza relativa di questi ultimi, il 44%, pensa non sia né troppo duro né debole, ma che faccia scelte sbagliate. Solo il 13%, invece, rimprovera eccessiva durezza.

Questi sondaggi elettorali sono stati svolti tra il 20 e il 22 settembre con metodo Cawi su 800 soggetti nel caso di queste ultime domande e dal 20 al 25 su 1.200 persone con metodo Cati-Cami-Cawi in quello delle intenzioni di voto

