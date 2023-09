Il paradiso delle signore, puntata 29/09: Vittorio riceve un dossier decisivo

Condividi su

Il paradiso delle signore 8, Vittorio riceve un dossier decisivo

Siamo qui per portarvi le anticipazioni della puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda il 29 settembre 2023 alle 16:00 su Rai1. Questa puntata promette emozioni intense e sviluppi significativi nella trama.

Fine della guerra tra Umberto e Adelaide

Nella prossima puntata, Umberto cercherà di rimediare agli errori di Flora dopo che quest’ultima ha rivelato senza volerlo i segreti di Adelaide a Fiorenza, mettendo così la Contessa in una posizione difficile. Per proteggere Adelaide dalle conseguenze di questa indiscrezione, Umberto e la Contessa decideranno di siglare una tregua e smetteranno di combattere. Questo potrebbe portare a un nuovo inizio nelle loro relazioni, ma farà sicuramente arrabbiare Fiorenza e la Ravasi, che si sentirà minacciata.

Diletta ha notizie importanti su Tancredi

Matilde e Vittorio si sono riavvicinati, ma la presenza di Diletta accanto al Conti continua a creare tensioni. In questa puntata, Diletta consegnerà a Vittorio un dossier molto scottante su Tancredi. Questo materiale potrebbe rivelarsi fondamentale per il Direttore del Paradiso, ma anche per il futuro delle relazioni all’interno del grande magazzino. Nel frattempo, Irene inizierà ad avere dei dubbi sull’esistenza di Tullio, il presunto fidanzato di Elvira, che nessuno ha mai visto. Tuttavia, una scoperta inaspettata da parte di Salvo potrebbe cambiare tutto.

Marcello alla ricerca di Matteo

Marcello ha finalmente accettato che Matteo è davvero suo fratello. Dopo aver letto una tenera lettera di Silvana, la madre di Matteo, indirizzata a sua madre, Marcello deciderà di cercare suo fratello per chiarirsi con lui. Chiederà l’aiuto di Maria e insieme riusciranno a capire dove si trova Matteo. La domanda rimane se Matteo sarà disposto a perdonare Marcello per non avergli creduto immediatamente.

Dove vedere in tv e in streaming gratis Il paradiso delle signore 8

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

Non perdete Il Paradiso delle Signore, in onda alle ore 16.00 su Rai1, e continuate a seguire le affascinanti vicende dei protagonisti!

