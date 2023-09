Il paradiso delle signore, anticipazioni settimana dal 2/10 al 6/10

Condividi su

Il paradiso delle signore, anticipazioni della settimana dal 2/10 al 6/10.

Ecco le anticipazioni delle puntate de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda dal 2 al 6 ottobre 2023. Questa settimana sarà ricca di emozioni e sviluppi nella trama. In questa settimana, ci si concentra sull’inaugurazione della nuova linea maschile del Paradiso.

Puntata in onda Lunedì 2 ottobre 2023. Vittorio in copertina!

Il nuovo numero di Paradiso Market sarà un successo grazie alla scelta di Vittorio Conti, suggerita da Matilde Frigerio, di mettere sé stesso in copertina. Al Grande Magazzino, le Veneri saranno perplesse su come gestire la nuova clientela maschile. Nel frattempo, Vittorio avrà in mano il dossier contro Tancredi di Sant’Erasmo e si confiderà con Roberto chiedendo consiglio su come utilizzare queste preziose informazioni. Salvatore Amato dovrà arrendersi poiché Elvira ha davvero un fidanzato. Marcello Barbieri, consapevole di tutta la verità, cambierà idea e deciderà di aiutare Matteo Portelli. Tuttavia, la pace sarà ancora lontana per Flora e Umberto Guarnieri, poiché Umberto sarà deluso dal fatto che la Gentile Ravasi abbia divulgato informazioni personali su Adelaide.

Puntata in onda Martedì 3 ottobre 2023. Chi andrà nel reparto maschile?

Ci sarà grande fermento al Paradiso. Irene dovrà decidere quale Venere sarà incaricata di servire il reparto uomo, prospettiva che spaventa tutte le ragazze. Nel frattempo, Maria e Bottieri avranno difficoltà a trovare un accordo per l’allestimento della vetrina. Salvatore si rallegrerà per la presenza di Gianni Riveira come ospite speciale per il lancio della nuova linea maschile, ma avrà il cuore spezzato. Tancredi potrebbe recuperare completamente l’uso della gamba, e Matilde aspetterà ansiosamente il responso del dottore, ignara del fatto che Vittorio possa rovinare tutto. Nel frattempo, Matteo si troverà indeciso tra la volontà della madre e quella di stringere un legame con Marcello, il quale organizzerà una cena con il fratellastro e Maria.

Puntata in onda Mercoledì 4 ottobre 2023. Colpo gobbo per Vittorio.

Vittorio riceverà brutte notizie quando scoprirà che il suo ospite speciale non sarà presente al lancio della linea maschile del Paradiso. Nel frattempo, Maria Puglisi sarà sempre più confusa, e l’insistenza di sua madre nel voler fare un regalo a Vito non aiuterà la situazione. Maria si confiderà con la sorella Agata, che aveva già intuito il suo malessere e notato anche il suo interesse per Matteo. Nonostante tutte le discussioni e le ripicche, Umberto Guarnieri si preoccuperà molto per la reazione di Adelaide, che è distrutta dal rifiuto della figlia Odile. Flora si offrirà di aiutarlo a risollevare il morale della Contessa.

Puntata in onda Giovedì 5 ottobre 2023. Marcello e Matteo, rapporto turbolento

Adelaide chiederà a Marcello di insistere con Matteo e di cercare di recuperare il rapporto con il fratellastro. Tuttavia, Matteo vorrà accontentare sua madre e allontanarsi da Barbieri, il che finirà per causare problemi con Maria, con cui avrà una brutta discussione. Nel frattempo, Irene cercherà di capire cosa stia succedendo a Maria e il motivo del suo improvviso cambio di umore. Vittorio Conti chiederà aiuto ad Adelaide, ma la Contessa non riuscirà a essere di supporto al momento.

Puntata in onda Venerdì 6 ottobre 2023. Finalmente inaugurata la linea maschile del Paradiso!

L’inaugurazione della linea maschile del Paradiso sarà un successo, grazie anche alla presenza di Riveira. Nel frattempo, Vittorio scoprirà chi l’ha aiutato e alla manifestazione si presenterà Tullio, il fidanzato di Elvira, suscitando una reazione inaspettata in Salvatore. Matteo sarà combattuto tra la volontà della madre e il desiderio di riconciliarsi con Marcello, che organizzerà una cena con il fratellastro e Maria. Umberto si assicurerà che Adelaide stia meglio e che non abbandoni la villa a causa del rifiuto della figlia Odile.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

Non perdete Il Paradiso delle Signore, in onda alle ore 16.00 su Rai1, e continuate a seguire le affascinanti vicende dei protagonisti!

