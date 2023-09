Condividi su

Un posto al sole, anticipazioni dal 2/10 al 6/10

La soap opera Un Posto al Sole ci regalerà un’altra settimana intrigante, con le puntate in onda dal 2 al 6 ottobre 2023 alle 20:50 su Rai3. Ecco un’anteprima di cosa accadrà nei prossimi episodi.

Le anticipazioni della settimana per Un posto al sole dal 2 al 6 ottobre 2023

Puntata in onda Lunedì 2 ottobre 2023. La difficile decisione di Viola.

sarà ancora scossa dalla verità su Damiano e dovrà prendere una decisione cruciale: ascoltare Rosa e fermare Damiano o no? Nel frattempo, per la festa dei nonni, Renato e Otello riceveranno una sorpresa speciale dalla loro famiglia dopo essersi lamentati di non essere abbastanza coinvolti.

Puntata in onda Martedì 3 ottobre 2023. La confessione di Viola.

Alberto continuerà a corteggiare Diana in modo insistente e fastidioso, ma riceverà una risposta inattesa e scioccante. Nel frattempo, Viola confesserà a Damiano di essere a conoscenza dei suoi piani segreti, e tra i due scoppierà una passione inaspettata. Riuscirà questo momento a convincere Damiano a rinunciare al suo ruolo da infiltrato? Renato inizierà a sentire la mancanza di Giulia, e Otello lo sosterrà in questo momento di sconforto.

Puntata in onda Mercoledì 4 ottobre 2023. Lara non è ancora fuori gioco.

Ida cambierà idea e deciderà di non assecondare le richieste di Roberto e Marina grazie all’influenza di Lara. Nel frattempo, Samuel cercherà di resistere alla tentazione di tradire Speranza con Micaela. Nunzio, per distrarsi dai suoi pensieri su Rossella, continuerà a fare conquiste. Mariella cercherà di convincere Bice a separarsi pacificamente da Sergio. Guido non sopporterà l’atteggiamento cinico di Bice verso Gerry e cercherà di intervenire.

Puntata in onda Giovedì 5 ottobre 2023. Tommy al centro della disputa.

Ida continuerà a non fidarsi di Marina e Roberto a causa di Lara. Tenterà di fuggire con Tommy, spingendo Marina a raccontarle un doloroso evento del suo passato per cercare di conquistarla. Nel frattempo, Nunzio deciderà di affrontare Rossella. Guido continuerà a essere infastidito dall’atteggiamento di Bice nei confronti di Gerry, mentre Mariella cercherà di comprendere le ragioni dietro il comportamento di Guido.

Puntata in onda Venerdì 6 ottobre 2023. Michele non ha superato Silvia.

Lara scoprirà un’interessante proposta di Marina a Ida e sarà furiosa. Cercherà un modo per vendicarsi della Giordano. Nel frattempo, Michele ammetterà di non aver ancora superato la sua separazione da Silvia, proprio mentre questa si prepara ad affrontare una notizia inaspettata. Guido cercherà di aiutare Gerry, ma le cose non andranno come sperato.

Queste sono solo alcune delle anticipazioni che ci aspettano nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Continuate a seguire le vicende dei vostri personaggi preferiti per scoprire cosa accadrà nel mondo affascinante di Palazzo Palladini.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

