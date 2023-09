Sondaggi elettorali Piepoli, a un anno dalle elezioni è FdI a essere cresciuta di più

Condividi su

Peggio di tutti, invece, Forza Italia, che ha perso il 2,1%

Le oscillazioni settimanali delle intenzioni di voto dei partiti quasi sempre mostrano cambiamenti di pochi decimali, come è ovvio del resto. È anche per questo che un istituto normalmente piuttosto prudente con le variazioni percentuali mostra un dato probabilmente più interessante, gli scostamenti rispetto alle elezioni politiche di un anno fa, del settembre 2022, quando gli italiani andarono alle urne per eleggere il nuovo Parlamento.

I sondaggi elettorali di Piepoli di oggi mostrano un centrodestra complessivamente in crescita del 2,2%. A trainarlo è oggi come un anno fa il partito di maggioranza relativa, Fratelli d’Italia, che rispetto al già ottimo 26% del settembre 2022 aumenta di altri tre punti, andando al 29%. La sua egemonia nella coalizione, insomma è più forte. La Lega non ha recuperato molti dei voti persi 12 mesi fa e sale solo dello 0,7% al 9,5%, rimanendo lontanissimo dai vecchi fasi.

Bene poi Noi Moderati che sale dello 0,6% all’1,5%. Probabilmente assorbe voti da Forza Italia, l’unico componente del centrodestra ad arretrare: perde il 2,1% ed è oggi dato al 6%. Pesa certamente la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Sondaggi elettorali, all’opposizione in crescita il Movimento 5 Stelle

E l’opposizione? Quella di centrosinistra è di fatto ferma: da un lato il Pd guadagna lo 0,4%, andando al 19,5%, come Sinistra Italiana e Verdi, che vanno al 4%, dall’altra +Europa perde lo 0,8% ed è solo al 2%. Risultato, la coalizione è ferma al 25,5%, all’incirca come un anno fa, quando in particolare il risultato del Pd aveva deluso, essendo rimasto allora come oggi sotto la soglia del 20%. La segreteria Schlein ha permesso un recupero rispetto ai primi mesi post-elezioni ma certo non ha rappresentato una svolta.

A fare concorrenza c’è sempre il Movimento 5 Stelle, oggi più forte, in crescita dell’1,1% rispetto a un dato, quello del settembre 2022, che comunque aveva sorpreso diversi osservatori.

Il Terzo Polo a causa della spaccatura tra Calenda e Renzi arretra dell’1,3%, perché Azione è al 4% e Italia Viva più indietro, al 2,5%.

Raggiunge il 2% Per l’Italia con Paragone, che alle politiche era rimasto sotto questa soglia, mentre le forze sotto l’1% sono complessivamente oggi al 3,5%

Questi sondaggi elettorali sono stati svolti tra il 25 e il 26 settembre con metodo Cati e Cawi su 508 persone

