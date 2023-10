Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9-13 ottobre: Adelaide addio!

Condividi su

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 9 al 13 ottobre: Adelaide addio!

Il tanto atteso ritorno de “Il Paradiso delle Signore” ci sta regalando emozioni sempre nuove e, questa settimana, non farà eccezione. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 9 al 13 ottobre 2023.

Puntata in onda Lunedì 9 ottobre 2023

Iniziamo la settimana con una grande dose di emozioni. Salvatore sarà profondamente sconvolto dopo aver conosciuto di persona Tullio, il fidanzato di Elvira. La sua insicurezza lo travolgerà, e sarà difficile per lui confrontarsi con questo nuovo rivale. Nel frattempo, Vittorio e Roberto si metteranno all’opera per risolvere alcune irregolarità nel libro della contabilità del Grande Magazzino. Sarà una giornata di tensioni e segreti che stanno per venire alla luce. Nel frattempo, Marcello Barbieri e Umberto Guarnieri riusciranno a distendersi, capendo che l’ex amante della contessa potrebbe essere più di aiuto di quanto avessero immaginato. Ma il colpo di scena arriverà da Flora Gentile Ravasi, che, tormentata dai sensi di colpa verso Adelaide di Sant’Erasmo, convincerà Odile ad incontrarla. Sarà un momento di grande gioia per la contessa, che si preparerà a lasciare Milano per Ginevra. Tuttavia, l’addio di Adelaide sarà davvero definitivo?

Martedì 10 ottobre 2023

Martedì, le rivelazioni continueranno a tenerci con il fiato sospeso. Delia non potrà più nascondere la verità sull’uomo misterioso al Grande Magazzino e deciderà di confessare tutto. Nel frattempo, Vito, il fidanzato di Maria, non farà ritorno in città come previsto, e sarà Vittorio a svelare questa notizia a Maria. La giovane commessa del Paradiso delle Signore sarà sempre più confusa riguardo al suo rapporto con Vito, e il padre Ciro inizierà a insospettirsi, decidendo di indagare sulla situazione. Nel mentre, Salvatore rivelerà a Marcello che Matteo, il suo fratellastro, è senza lavoro e sta cercando una nuova occupazione. Barbieri, però, si troverà in una situazione difficile quando Adelaide gli rivelerà di volersi stabilire a lungo termine a Ginevra. Questa notizia porterà a una decisione inaspettata che coinvolgerà nientedimeno che Flora. Sarà un’episodio ricco di colpi di scena.

Tutte le anticipazioni del Paradiso delle signore, dal 9 al 13 ottobre 2023

Mercoledì 11 ottobre 2023

La trama si infittisce mercoledì. Maria Puglisi, in preda a una profonda crisi con Vito, non riuscirà più a nascondere la situazione, soprattutto al padre Ciro, che inizierà a indagare. Nel frattempo, Vittorio sarà alla ricerca di un nuovo contabile, mentre Maria cercherà aiuto da Concetta per l’Atelier. Tuttavia, desidererebbe qualcuno che possa affiancarla costantemente. Matteo, d’altro canto, rifiuterà con veemenza la proposta di lavoro di Marcello Barbieri, che gli offrirà di diventare il suo braccio destro. Ma l’incredibile verità riguardo alla decisione di Adelaide sulla loro relazione lascerà tutti senza parole. Sarà una giornata di svolte inaspettate.

Giovedì 12 ottobre 2023

Giovedì, le emozioni saranno al massimo. Elvira e Irene si organizzeranno per un’uscita a quattro, mettendo Alfredo in una situazione difficile. Salvatore, innamorato di Elvira, si troverà geloso del nuovo fidanzato e si sentirà messo in discussione. Nel frattempo, Marcello Barbieri cercherà di convincere Matteo a prendere l’offerta lavorativa di Vittorio Conti, che sta cercando un contabile. Una decisione sorprendente, invece, verrà presa dalla contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Flora e Umberto si trasferiranno a Villa Guarnieri, portando finalmente la pace tra la contessa e la figliastra. Sarà un momento di svolta per la storia.

Venerdì 13 ottobre 2023

Venerdì sarà una giornata intensa. Alfredo sarà profondamente dispiaciuto per aver dovuto nascondere a Salvatore l’uscita a quattro con il nuovo fidanzato di Elvira. Nel frattempo, Salvatore si renderà sempre più conto di essere ancora innamorato della commessa del Paradiso quando avrà l’opportunità di confidarsi con lei. Nel mentre, Matteo Portelli diventerà il nuovo contabile del Grande Magazzino, ma Adelaide riserverà una sorpresa a Vittorio Conti. La contessa comunicherà la sua imminente partenza per la Svizzera, ma poi radunerà tutti per fare un annuncio totalmente inaspettato: chi avrà nominato come suo temporaneo sostituto?

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

Non perdete Il Paradiso delle Signore, in onda alle ore 16.00 su Rai1, e continuate a seguire le affascinanti vicende dei protagonisti!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it