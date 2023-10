Terra Amara anticipazioni puntate dal 9 al 14 ottobre 2023

Condividi su

Terra Amara anticipazioni dal 9 al 14 ottobre 2023

siamo pronti a immergerci nuovamente nelle emozioni travolgenti di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che ha catturato il cuore del pubblico italiano. In attesa del ritorno in autunno dei programmi del daytime, Mediaset ha deciso di regalarci questa straordinaria serie durante i mesi estivi. Terra Amara ha già affascinato il pubblico turco, essendo stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022, con un totale di 423 entusiasmanti puntate.

Lunedì 9 ottobre 2023

Dopo il bacio avvenuto tra lei e Fikret, Mujgan prende una decisione drastica: lasciare immediatamente l’abitazione di Fekeli per allontanarsi da quest’ultimo. Questo mette Fikret in una situazione difficile, dato che ora è senza un posto dove andare, tranne che nella vecchia casa di Sermin, che è diventata un nido d’amore per Gulten e Cetin. La giovane dovrà quindi chiedere ai novelli sposi di andare via.

Anticipazioni Terra Amara, puntata martedì 10 ottobre 2023

Umit si trasferisce in una delle case di Demir, che le ha affittato a un prezzo molto conveniente. La nuova primaria dell’ospedale di Cukurova, per attirare l’attenzione di Demir, rompe appositamente un tubo, dando a lui una scusa per raggiungerla. Tuttavia, una volta lì, la tensione tra i due sfocia in un bacio appassionato che scatena la passione.

Mercoledì 11 ottobre 2023

Gulten e Cetin, a malincuore, lasciano la casa che Yilmaz aveva loro regalato prima della sua morte. Mujgan vuole trasferirsi lì, dato che è sua per eredità dal defunto marito. Nel frattempo, Zuleyha organizza, con l’aiuto di Sermin, una raccolta fondi in memoria di Hunkar.

Giovedì 12 ottobre 2023, Terra Amara: la raccolta fondi di Zuleyha a gonfie bele

La raccolta fondi organizzata da Zuleyha e Sermin ottiene un grande successo. L’asta benefica degli abiti di Hunkar si svolge con successo, rendendo felice la nuova padrona della tenuta. Nel frattempo, il mistero dell’eredità scomparsa di Yilmaz viene finalmente risolto: i trenta milioni di lire vengono ritrovati.

Venerdì 13 ottobre 2023

Zuleyha, ora la padrona della villa e di Cukurova, dedica il suo tempo ai meno fortunati, seguendo l’esempio di Hunkar. L’Altun dona un terreno all’istituto statale per la protezione dell’infanzia, dove vengono scoperte taniche piene di soldi, i trenta milioni di Yilmaz. Behice e Mujgan rivendicano il diritto di prenderli, ma c’è un ostacolo.

Sabato 14 ottobre 2023

Mentre Demir e Umit continuano la loro relazione segreta, Sevda spinge Zuleyha a riavvicinarsi a suo marito. Fekeli consiglia alla giovane di non chiudersi nel ricordo di Yilmaz e di aprire il cuore allo Yaman. Nel frattempo, Fikret visita il primario e lo minaccia di non innamorarsi di Demir. Mujgan, invece, scopre un conto bancario creato da Yilmaz per Kerem Ali, ma scopre che il denaro è bloccato fino a quando il bambino non compirà 21 anni. Nel frattempo, molte verità vengono alla luce, compresi i misteriosi matrimoni di Behice e altre scoperte sorprendenti.

Come seguire Terra Amara? Dove vedere Terra Amara in diretta tv o in streaming gratis

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdere nemmeno un momento di Terra Amara, c’è un’opzione imperdibile: Mediaset Infinity. Qui potrete non solo vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda, in modo da non perdervi nemmeno un episodio delle avventure di Zuleyha e della famiglia Yaman.

Non perdete neanche un episodio di Terra Amara dal 9 al 14 ottobre 2023, su Canale 5 alle 14:10, per emozioni, intrighi e colpi di scena. E continuate a seguirci su Mediaset Infinity per recuperare gli episodi passati!

