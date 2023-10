Il paradiso delle signore: le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023

Condividi su

Il paradiso delle signore: Anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023

Benvenute nell’entusiasmante mondo de “Il Paradiso delle Signore 8”. Scopriamo insieme cosa riserva questa nuova settimana di puntate che va dal 16 al 20 ottobre 2023.

Lunedì 16 ottobre 2023: Svolta a Villa Guarnieri Per desiderio di Adelaide, Villa Guarnieri diventa la nuova dimora di Umberto e Flora, ma il clima tra loro è tutto fuorché sereno. Nel frattempo, Matteo Portelli inizia la sua prova al Paradiso, ignaro che Marcello è ora il tutore delle quote di Adelaide, scatenando la furia di Umberto. Il Console giapponese offre un’opportunità che potrebbe cambiare il destino di Galleria Moda Milano, ma Irene è piuttosto infastidita.

Martedì 17 ottobre 2023: Un nuovo legame in vista Il contratto con il Console giapponese sembra avvicinare Matilde e Tancredi, ma Alfredo ha difficoltà a comprendere le richieste di Irene. Intanto, tra Matteo e Maria nasce una complicità sempre più evidente. Quest’ultima aiuterà Matteo a comprendere la situazione con Marcello, che gestirà gli affari della Contessa durante la sua assenza.

Mercoledì 18 ottobre 2023: Gelosie e intrighi Umberto è lieto di sapere che Marcello non è più il fidanzato di Adelaide. Tuttavia, Flora deve fare i conti con Fiorenza Gramini, che sembra intenzionata a ostacolare il suo lavoro al Circolo. Nel frattempo, Matteo scopre la nuova situazione gerarchica al Paradiso e valuta di lasciare il posto. Sarà Maria a fargli cambiare idea.

Giovedì 19 ottobre 2023: Intesa crescente Maria aiuta Matteo a superare le sue incertezze, e tra loro inizia a svilupparsi una speciale intesa. Nel frattempo, Matteo attira l’attenzione di un losco individuo, che lo segue da vicino. Nel mondo dell’alta moda, Matilde confessa a Tancredi di non essere stata totalmente onesta riguardo a una decisione importante.

Venerdì 20 ottobre 2023: Decisioni cruciali L’azione culmina con un incontro del Console Giapponese, ma Matilde resta delusa da Tancredi, che prende una decisione senza consultarla. Alfredo fa un gesto straordinario per Irene, ma scopre che le moto non sono la sua passione. Nel frattempo, Matteo viene minacciato da un misterioso sconosciuto, mentre Vittorio e Roberto si ritrovano in difficoltà in fabbrica, cercando aiuto da un inaspettato alleato.

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

