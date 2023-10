I suggerimenti per l’acquisto di un tavolo allungabile

Condividi su

Un tavolo allungabile piccolo può essere un utile alleato per chi desidera limitare gli ingombri in cucina. Come si può essere certi, però, di riuscire a trovare il prodotto migliore per le proprie necessità? Il fatto è che in molti casi la cucina è uno spazio di casa sacrificato. Un ambiente che spesso ha una superficie limitata, come quella di un angolo cottura o di una cucina monoblocco. Diventa fondamentale, pertanto, essere in grado di arredare la cucina nel modo più intelligente possibile: una necessità da cui non si può prescindere per limitare gli ingombri. Ci sono, per fortuna, parecchi arredamenti salvaspazio, ideati ad hoc per cucine di piccole dimensioni.

I tavoli per le cucine piccole

I tavoli da cucina di piccole dimensioni possono apparire una soluzione scontata, ma non per questo da sottovalutare. La scelta delle dimensioni varia, ovviamente, in base alle necessità che ci si propone di soddisfare. In linea di massima, comunque, un tavolo quadrato piccolo può avere un lato di 70 o 80 centimetri. Nel caso di un tavolo rettangolare, invece, il formato può essere di 80 x 120 centimetri o di 70 x 110. Da non dimenticare i tavoli di forma rotonda, la cui configurazione si rivela ideale per superfici di dimensioni contenute.

Un tavolo allungabile

Sul mercato si possono trovare, poi, tavoli da cucina allungabili, sempre di piccole dimensioni. Si tratta di una soluzione altamente flessibile, che fa della versatilità il proprio punto di forza. Con un tavolo di questo tipo, ogni volta che se ne presenta la necessità è possibile accogliere parenti e amici, con gli spazi che vengono sfruttati in modo ottimale e con un approccio dinamico. Per quel che riguarda le dimensioni, il formato minimo in genere è di 80 x 80 centimetri nel caso di un tavolo quadrato, mentre per un tavolo rettangolare si ha a che fare con soluzioni di 70 x 120 centimetri. Nel momento in cui viene allungato, poi, il tavolo può arrivare a 2 o addirittura 3 metri di lunghezza. Il mercato attuale mette a disposizione un assortimento molto vasto di tavoli da cucina allungabili, che possono essere realizzati in vari materiali, dalla ceramica al vetro, dall’acciaio al legno, per i ripiani e per le strutture.

Le caratteristiche dei tavoli pieghevoli

Una soluzione decisamente minimal può essere individuata nei tavoli piccoli pieghevoli, con una struttura portante o destinati a essere fissati a parete. Si tratta di una soluzione salvaspazio di notevole efficienza, grazie a cui si ha l’opportunità di risparmiare un bel po’ di spazio in cucina. Va detto che i tavoli pieghevoli non sono così facili da trovare in commercio: si tratta, in effetti, di prodotti decisamente particolari, che però garantiscono un risultato perfetto. Ci sono modelli il cui ingombro è pressoché nullo.

I tavolini alzabili

In soggiorno, si può ricorrere a un tavolino da salotto alzabile. Si tratta di una vera e propria innovazione in un comparto come quello dell’arredamento protagonista di una costante evoluzione. Stiamo parlando di tavolini bassi da soggiorno che presentano un meccanismo particolare, in virtù del quale si allungano e si alzano. Una vera e propria trasformazione, per un elemento di arredo a cui è stato attribuita anche la denominazione di tavolino saliscendi: così si capisce qual è la sua funzionalità più importante. Questi tavolini trasformabili possono essere considerati una soluzione ottimale per le zone living con angolo cottura. In effetti un tavolino da salotto permette di usufruire di due elementi di arredo in uno: il tavolo da pranzo e il tavolino. Ottimizzare è davvero facile, e nulla vieta di integrare il tavolino con due o più sedie pieghevoli, per ritrovarsi con una sala da pranzo nuova.

Le proposte di Smart Arredo

Grazie a Smartarredodesign.com , tutti hanno la possibilità di acquistare mobili salvaspazio per arredare la propria casa. Il design convertibile è la caratteristica peculiare di tutti i prodotti che compongono il catalogo di questo negozio online, che a garanzia del servizio offerto permette di conoscere le recensioni lasciate dai clienti e certificate da Feedaty, un’azienda esterna specializzata. In più, Smart Arredo propone una procedura di reso del tutto gratuita per qualunque ordine e non prevede spese di consegna.

