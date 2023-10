Condividi su

Ultime notizie Regionali 2024: dove si vota e quando? Lista Regioni e date (aggiornamento 14 Ottobre)

Regionali 2024: dove si vota e quando. Regionali 2024: il prossimo sarà un anno denso di appuntamenti elettorali. Europee, un’ampia tornata di Amministrative, si voterà anche in 5 Regioni per eleggere il Governatore e rinnovare il consiglio. Quali sono i territori chiamati alle urne e quando presumibilmente dovrebbero aprire i seggi? Una panoramica veloce sull’argomento.

Amministrative 2024: quando si vota e dove? Date e lista dei comuni

Regionali 2024: dove si vota e quando?

Regionali 2024: il prossimo sarà un anno denso di appuntamenti elettorali. Appuntamento molto atteso quello di giugno con le Europee, molto probabilmente verrà indetto un Election Day: quindi, in parallelo, si dovrebbe votare per un’ampia tornata di Amministrative in data 9 giugno 2024. Nello stesso giorno dovrebbero essere fissate anche le Regionali in Piemonte. Nel corso del 2024 si voterà, però, anche in altre 4 Regioni: Umbria, Sardegna, Basilicata e Abruzzo. Per quanto riguarda l’apertura dei seggi, come nel 2019, andranno in ordine sparso.

Elezioni Europee 2024: quando si vota e cosa dicono i sondaggi

Posto che ancora non sono state ufficialmente fissate le date, si comincerà con Abruzzo e Sardegna: entrambe le tornate dovrebbero tenersi a febbraio. Il mese successivo – marzo 2024 – sarà il turno della Basilicata. Quindi, Election Day con Europee, Amministrative e Regionali Piemonte a giugno. Le ultime Regionali 2024 saranno quelle in Umbria: previste per l’autunno, la scelta dovrebbe ricadere sul mese di ottobre

Tutte le regioni sono governate dal centrodestra

Regionali 2024: in generale, il sistema elettorale che regola il voto per le Regionali in Italia, ad eccezione della Toscana, non prevede il secondo turno. In pratica, non si va al ballottaggio: il candidato che prende il maggior numero di voti viene eletto Presidente della Regione. I territori chiamati al voto l’anno prossimo sono tutti amministrati dal centrodestra.

Elezioni Trentino 2023: data, candidati, cosa dicono i sondaggi

Allo stato dei fatti, i governatori in carica dovrebbe correre per la riconferma, incerta solo la ricandidatura di Christian Solinas in Sardegna. Per quello che si può capire al momento, le opposizioni puntano a presentarsi compatte come faranno i partiti che compongono la maggioranza a sostegno del Governo nazionale: l’asse Pd-M5S dovrebbe presentarsi ovunque a parte il Piemonte dove la situazione resta in bilico, non è ancora chiaro se il Terzo Polo sarà della partita.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it