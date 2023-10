Supporto formazione lavoro: come si fa domanda? Info utili (aggiornamento 17 OTTOBRE)

Condividi su

Supporto formazione lavoro: parte l’1 settembre. Come si fa domanda? Supporto formazione lavoro: a settembre 2023 esordio per il sostegno che sostituisce, insieme all’Assegno di inclusione (per cui invece bisognerà aspettare gennaio), il Reddito di cittadinanza. Per fare domanda bisognerà compiere una serie di passi burocratici tra cui l’iscrizione alla Siisl, la piattaforma online attraverso cui i beneficiari del sussidio potranno consultare direttamente offerte di formazione e lavoro. Una panoramica delle informazioni più importanti sul tema.

Supporto formazione lavoro: parte dall’1 settembre

Supporto formazione lavoro: a partire dall’1 settembre 2023 si può fare domanda per ricevere il sussidio che, insieme all’Assegno di inclusione, sostituisce il Reddito di cittadinanza. La domanda per il Supporto potrà essere inoltrata in linea generale dai soggetti “occupabili”, quindi di età compresa tra 18 e 59 anni, inclusi in un nucleo familiare con Isee non superiore a 6mila euro attraverso il sito dell’Inps o recandosi presso un patronato (si potrà effettuare la procedura presso un Caf a partire da gennaio 2024).

Come si fa domanda? Info utili

Supporto formazione lavoro: oltre alla presentazione della domanda, per ricevere il Supporto sarà necessario sottoscrivere il Patto di attivazione digitale. A quel punto sarà necessario contattare tre diverse Agenzie per il lavoro. Dunque, il richiedente verrà contattato da un Centro per l’impiego per firmare un Patto di servizio personalizzato. Compiuto questo percorso sarà possibile registrarsi al Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

Grazie al Siisl (che sarà reso disponibile nel corso dei prossimi mesi anche agli “occupabili” inclusi nei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione e poi anche ai disoccupati/inoccupati che non percepiscono nessun sostegno) si potranno consultare offerte di lavoro e di formazione. Chi intraprende un percorso di formazione dovrà confermare la partecipazione a questo ogni 90 giorni: in caso di mancata conferma si perde il diritto al beneficio di 350 euro per 12 mesi. Stessa cosa accade a chi rifiuta un’offerta di lavoro.

