Bonus busta paga 2023: quando arriva, importo. Ultime notizie (aggiornamento 17 OTTOBRE)

Bonus busta paga 2023: importo e a partire da quando. Bonus busta paga 2023: introduzione della misura di sostegno ai lavoratori tra gli effetti della riforma fiscale programmata dal Governo Meloni. Quando comincerà ad essere percepito? A quanto ammonterà? A chi spetta? Una panoramica veloce su quello che si sa al momento.

Bonus busta paga 2023: quando arriva,importo. Ultime notizie

Bonus busta paga 2023: continua il percorso che porterà all’approvazione della Legge di Bilancio per il prossimo anno. Se la portata dell’intervento sul sistema previdenziale è molto, molto ridotta rispetto al previsto, il Governo Meloni sta riuscendo a puntellare più o meno puntualmente il piano riguardante il taglio delle tasse, soprattutto, il taglio di quelle che pesano sugli stipendi degli italiani. Infatti, arrivano sempre più conferme su un futuro accorpamento di primo e secondo scaglione Irpef (con conseguente riduzione a 3 in tutto dagli attuali 4).

Per cui a partire dal 2024 andrebbe a crearsi un’unica fascia dai 15mila ai 28mila euro di reddito. Su questo nuovo scaglione sarebbe applicata un’aliquota del 23%: in pratica, il 2% in meno di imposte per chi guadagna più di 15mila euro e fino a 28mila euro. Infatti, attualmente si applica il 23% fino ai 15mila euro e poi il 25% per la parte eccedente fino alla soglia del 28mila euro (si parla di quasi 6.000 mila euro dovuti all’erario anche se poi questa cifra viene ridimensionata dalle detrazioni, sempre che ne spettino).

Fino a 260 euro in più di stipendio entro i 28mila euro

Bonus busta paga 2023: in sostanza, la riduzione del 2% dell’aliquota Irpef – dettata dall’accorpamento del primo e del secondo scaglione – determinerà un aumento di stipendio per molti lavoratori dipendenti. In breve, chi percepisce oltre 25mila euro lordi di stipendio. Per questi le tasse in busta paga si ridurranno di circa 200 euro annui. A mano a mano che si sale fino a 28mila euro il bonus busta paga raggiunge la quota massima di 260 euro.

