Ultime notizie Amministrative 2024: quando si vota e dove? Date e lista dei comuni (aggiornamento 18 Ottobre)

Amministrative 2024: dove si vota e quando. Amministrative 2024: l’anno prossimo oltre 3.800 comuni saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio cittadino. I seggi si apriranno anche in molte grandi città. Quando si terrà la tornata e dove si vota esattamente? Una panoramica sull’importante appuntamento.

Amministrative 2024: quando si vota e dove?

Amministrative 2024: l’anno prossimo saranno 3.840 i comuni in cui si eleggerà il nuovo singolo e si rinnoverà il consiglio comunale. Ancora non è stata comunicata la data esatta in cui si terrà la tornata, tuttavia, come accaduto 5 anni fa, è praticamente certo che verrà accorpata a quella per il Parlamento Europeo (e a quella delle Regionali in Piemonte). Dunque, ufficiosamente, sembra probabile che Amministrative, Europee e Regionali piemontesi si terranno domenica 9 giugno.

Dunque, sembra prepararsi un corposo Election Day. Per quanto riguarda le Amministrative poi, dopo due settimane appuntamento con i ballottaggi ove si siano resi necessari (praticamente in tutta Italia viene eletto sindaco al primo turno chi prende il 50% dei voti – 40% in Sicilia – altrimenti si va al secondo turno in cui duellano i due candidati più votati al primo). Da precisare che la data della tornata potrebbe essere diversa nei circa 200 comuni localizzati in territori a statuto speciale.

Date e lista dei comuni

Amministrative 2024: l’anno prossimo sarà fitto di appuntamenti elettorali. Occhi puntati sulle Europee ma si voterà anche in 5 regioni, Piemonte, Umbria, Abruzzo, Sardegna, Basilicata e, appunto, per una tornata di amministrative che coinvolgerà ben 27 comuni capoluogo. La lista completa: Ascoli, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia. Tra i comuni più grandi tra quelli non capoluogo in cui si voterà Giulianova, Aversa, Nola, Tivoli, Rozzano, Fano, Termoli, Gela, Foligno.

