Anticipazioni Un posto al sole 18 ottobre: Damiano all’attacco

La soap opera Un Posto al Sole ci regalerà un’altra intrigante puntata, con focus sugli effetti del divorzio tra Bice e Sergio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Puntata del 18 ottobre 2023

Nell’episodio di Un Posto al Sole in onda il 18 ottobre 2023 su Rai3, Mariella e Guido decideranno di affrontare Bice a causa dei crescenti problemi di salute del loro amico Gerry, causati dal difficile divorzio tra Bice e Sergio. Tuttavia, la reazione della donna non sarà quella che ci si potrebbe aspettare. Nel frattempo, Viola, alle prese con una crisi personale, si confiderà con Diego, rivelando le sue preoccupazioni e i turbamenti legati a Damiano. Damiano, invece, cercherà di convincere Eduardo a passare dalla sua parte, approfittando della fragilità dell’amico causata dalla fine della sua relazione con Clara. Nel frattempo, Ida verrà accolta con calore da Roberto e Marina, all’insaputa di Lara, che potrebbe ancora nascondere un asso nella manica.

Mariella e Guido affrontano Bice: La salute di Gerry, figlio di Bice e Sergio, è seriamente minacciata a causa del loro difficile divorzio. Guido e Mariella decidono di intervenire per affrontare Bice in merito alla situazione di Gerry, ma la loro amica reagirà in modo inaspettato.

Viola si confida con Diego: Viola, in preda a una crisi personale legata a Damiano, trova conforto parlandone con Diego. La giovane Bruni racconta i suoi dubbi e la confusione emotiva che sta attraversando, aprendosi al suo amico.

Damiano torna all’attacco con Eduardo: Dopo la fine della sua relazione con Clara, Eduardo è fuori controllo e sfoga la sua rabbia sugli uomini del suo clan. Questa situazione potrebbe offrire a Damiano l’opportunità di convincere Eduardo a cambiare vita e a lasciare il mondo criminale. Riuscirà nel suo intento o Eduardo tornerà a lottare per riconquistare Clara e il controllo del suo clan?

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

