Ad avere fiducia in Giorgia Meloni è il 47,6% degli italiani

I sondaggi elettorali di Tecné si distinguono dagli altri per una particolarità: vedono Forza Italia molto più alta che gli altri istituti, addirittura oltre il 10%. L’ultima rilevazione non fa eccezione, il partito fondato da Silvio Berlusconi è al 10,1%, e supera gli alleati della Lega, al 9,2% in aumento dello 0,2%. Fratelli d’Italia anche qui è prima al 28,8%, in crescita di un decimale.

All’opposizione il Pd rimane sotto il 20%, ma sale dello 0,2% al 19,6%, mentre il Movimento 5 Stelle scende della stessa percentuale al 16,3%. Male anche gli alleati del Pd, con Sinistra Italiana e Verdi e +Europa che perdono ognuno un decimale e vanno al 3,2% e al 2,2%.

Al centro giù dello 0,1% anche Azione, ora al 3,6%, mentre Italia Viva è ferma al 2,3%.

Tutte le formazioni minori sono insieme al 4,7%.

Sondaggi elettorali Swg, più di metà continua a non avere fiducia nel governo

Anche in questa occasione i sondaggi elettorali di Tecné si occupano del grado di fiducia degli italiani verso il Presidente del Consiglio e l’esecutivo. Salgono, di poco, dello 0,2%, i giudizi negativi verso Giorgia Meloni. Ora sono il 47,5%, solo un decimale in meno di quelli positivi, che sono fermi al 47,6%. In calo gli indecisi, il 4,9%.

Nettamente peggiori le cifre della fiducia verso il governo: più di metà continua a non averne alcuna, per l’esattezza il 50,4%, in aumento dello 0,2% sulla settimana precedente. Aumentano, ma solo di un decimale quanti invece danno un giudizio positivo, sono il 42,3%.

A scendere sono solo gli indecisi, adesso il 7,3%

Tra i leader, comunque, la più stimata rimane Giorgia Meloni, che incassa il gradimento del 44,2%, come nella rilevazione precedente.

Al secondo posto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il 32,2% degli italiani gli dà la sufficienza. Supera Giuseppe Conte e Elly Schlein, entrambi di poco sopra il 30% e davanti Matteo Salvini, al 29,8%.

Seguono, con poco più del 2% Lupi e Bonino e poi Calenda, di pochissimo sotto il 20%. Ultimo, dietro Bonelli e Fratoianni, è Renzi con solo il 14,2% di gradimento

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 12 e il 13 ottobre su 1.005 soggetti con metodo Cati-Cawi

