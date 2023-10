Scopriamo tutte le anticipazioni della settimana per la soap opera americana per antonomasia: Beautiful. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi

Condividi su

Ultime notizie Anticipazioni Beautiful settimana dal 16 al 21 ottobre 2023 (aggiornamento 20 Ottobre)

Se sei un appassionato di Beautiful, allora non puoi perdere le emozionanti anticipazioni delle puntate in onda dal 16 al 21 ottobre 2023 su Canale5 alle ore 13.45. In questa settimana, la soap opera ci regala momenti di tensione, rivelazioni sorprendenti e riunioni commoventi. Ecco cosa succederà episodio per episodio.

Anticipazioni Beautiful settimana dal 16 al 21 ottobre 2023

Lunedì 16 ottobre 2023: Nell’episodio di lunedì, Finn è a bordo del jet privato di Bill, diretto a Montecarlo. Il giovane medico non vede l’ora di riabbracciare la sua amata Steffy, ignaro che il suo amato marito sia ancora vivo. Nel frattempo, Steffy vaga ancora per la città in cerca di consolazione. Ridge e Taylor sono arrivati in hotel, ansiosi di riabbracciare la figlia. Tuttavia, stanno per ricevere una notizia che cambierà le loro vite.

Martedì 17 ottobre 2023: Dopo aver appreso della sopravvivenza di Finn e averlo visto con i propri occhi, Ridge e Taylor accolgono con calore il loro genero. Il ragazzo rivede i bambini e la piccola Kelly è felicissima di riabbracciare il padre. Tuttavia, Steffy non è ancora tornata e risulta irraggiungibile. Finnegan decide di mettersi alla sua ricerca, anche se questo lo porterà a girare per tutto il Principato. Nel frattempo, Deacon accoglie Sheila in casa sua, dopo che la donna si è data alla fuga.

Mercoledì 18 ottobre 2023: Nell’episodio di meroledì di Beautiful a casa di Deacon, Sheila racconta al suo amico quanto sia successo e che Finn è vivo. La Carter spera che lo Sharpe accetti di nasconderla, ma in quel momento Baker bussa alla porta. Nel frattempo, a Montecarlo, Finn, Ridge, Taylor e la terapista di Steffy sono alla ricerca della Forrester. Per trovarla, hanno deciso di dividersi.

Giovedì 19 ottobre 2023: Finn è determinato a trovare Steffy a ogni costo e si dirige verso una chiesa, le cui campane stanno suonando in quel momento. Steffy è lì e i due si rivedono finalmente. La Forrester, incredula, corre tra le braccia del marito, speranzosa che non si tratti di un sogno. Nel frattempo, Deacon è nel panico, con Baker che continua a bussare alla porta. Deacon è costretto a nascondere Sheila per evitare guai.

Venerdì 20 ottobre 2023: Deacon è costretto a mentire a Baker, che gli intima di mettersi in contatto con lui qualora avesse notizie di Sheila. Lo Sharpe è furioso e spaventato. Riuscirà a evitare problemi a causa della Carter? Nel frattempo, Finn e Steffy non possono credere di essere di nuovo insieme. È un momento di grande felicità per tutta la famiglia.

Sabato 21 ottobre 2023: Finn rivela a Steffy cosa gli è successo, ma la loro felicità è offuscata dalla paura di dover affrontare nuovamente Sheila. Brooke e Hope condividono la stessa preoccupazione, in attesa di notizie da parte di Ridge. Steffy e suo marito, però, non smettono di baciarsi e attendono con gioia di riabbracciare i loro bambini, un momento che finalmente avviene.

Dove vedere Beautiful in diretta TV o in streaming gratis

Se non vuoi perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende di Beautiful, puoi sintonizzarti su Canale5 alle ore 13.45 per le puntate in onda dal lunedì al sabato. In alternativa, puoi seguire le avventure dei personaggi della soap opera utilizzando Mediaset Infinity, una piattaforma di streaming legale che offre la possibilità di vedere le puntate in diretta o in modalità on-demand.

Preparati per un episodio carico di emozioni, suspense e rivelazioni che potrebbero cambiare il corso delle vite dei personaggi di Beautiful. La puntata del 9 ottobre 2023 promette di essere un’esperienza imperdibile per i fan di tutte le età.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it