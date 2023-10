Carta acquisti 2024 e Carta Dedicata a te: sono compatibili? (aggiornamento 21 OTTOBRE)

Condividi su

Carta acquisti 2024 e Carta Dedicata a te: le differenze. Carta acquisti 2024 e Carta Dedicata a te: un po’ di confusione negli ultimi tempi sul tema. Si tratta di due strumenti diversi anche se è possibile usufruire di entrambi nello stesso momento se si rispettano determinati requisiti. Una panoramica su importi, tempistiche di pagamento, criteri d’erogazione previsti per l’una e per l’altra.

Carta acquisti 2024 e Carta Dedicata a te: si possono avere entrambe

Carta acquisti 2024 e Carta Dedicata a te: due strumenti diversi anche se è possibile usufruire di entrambi nello stesso momento se si rispettano i requisiti previsti. La prima è attiva ormai da diversi anni: in generale, viene riconosciuta su richiesta (da presentare attraverso un modulo disponibile presso qualunque ufficio postale) alle famiglie che hanno tra i propri componenti almeno un bambino sotto i 3 anni di età e/o un over 65 con un Isee pari al massimo a 7.640,18 euro (soglia che sale a 10.186,91 in caso di over70).

Per ricevere il sostegno è inoltre fondamentale non essere intestatari di più di un’utenza elettrica, di più di un’utenza del gas, non essere proprietari di più di due veicoli, di più del 25% di un immobile ad uso abitativo, non essere intestatario di un patrimonio mobiliare di valore non superiore a 15mila euro.La Carta Acquisti 2024 o Social Card consiste nell’erogazione di 40 euro mensili: i beneficiari però ricevono l’accredito su tessera modello Postepay ogni 2 mesi (dunque, 80 euro per ciascun pagamento bimensile). La cifra può essere spesa presso supermercati e farmacie per acquistare beni di prima necessità (grazie alla card si ottengono anche sconti dedicati) oppure per pagare le bollette di luce e gas.

Le differenze tra i due sostegni

Carta acquisti 2024 e Carta Dedicata a te: anche se funzionano in base a un meccanismo molto simile, esistono delle differenze importanti tra il primo e il secondo sostegno. La Carta Dedicata a te, infatti, non viene richiesta dai potenziali beneficiari ma viene assegnata direttamente dai comuni in base a un’apposita graduatoria. Per riceverla l’unico requisito è avere un Isee inferiore ai 15mila euro, tuttavia, per l’erogazione viene data la priorità a famiglie numerose e con figli piccoli. Inoltre, la Carta Dedicata a te può essere utilizzata solo per l’acquisto di generi alimentari. Infine, l’importo è differente: se con la Carta acquisti si ricevono 480 euro l’anno (scaglionati in pagamenti bimestrali di 80 euro), la Carta Dedicata a te prevede l’erogazione di 382,50 euro una tantum.

