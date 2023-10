Condividi su

Ultime notizie Bonus bollette settembre 2023: nuova proroga? Cosa si sa (aggiornamento 21 Ottobre)

Bonus bollette settembre 2023: verso una nuova proroga? Bonus bollette settembre 2023: cosa succederà alla scadenza fissata per gli aiuti contro il caro-energia varati dal governo a fine giugno? Dopo il termine spariranno azzeramento degli oneri generali sulle fatture del gas, riduzione al 5% dell’Iva e bonus sociale? Cosa si sa al momento.

Fine maggior tutela: dal 2024 si cambia. Cosa succederà dopo?

Bonus bollette settembre 2023: verso una nuova proroga?

Bonus bollette settembre 2023: fissata per il 30 settembre 2023 la scadenza degli aiuti varati dal Governo Meloni a giugno contro il caro-energia. Cosa succederà dopo? Se non scatterà la proroga i consumatori non potranno più contare sulle misure che hanno permesso di tenere “sotto controllo” gli importi delle fatture in questi mesi di aumenti delle quotazioni delle commodity energetiche.

Tra queste, innanzitutto, l’azzeramento degli oneri generali che in teoria pesano sulle bollette del gas ma anche la riduzione al 5% dell’Iva in relazione sempre sui consumi del gas, nonché il bonus sociale in versione potenziata, cioè dedicato a tutti i nuclei con Isee inferiore ai 15mila euro nel 2023 o inferiore ai 30mila euro se con almeno 4 figli a carico.

Bonus Riscaldamento in caso di emergenza

Bonus bollette settembre 2023: ancora poche indicazioni dal Governo su questo fronte che, in fin dei conti, è solo uno dei tanti su cui l’esecutivo dovrà confrontarsi in vista della Legge di Bilancio per il prossimo anno. Certo è che se non interverrà una proroga, le “bollette” potrebbero tornare a costituire un problema nonostante le quotazioni del gas in netto calo, soprattutto se confrontate con quelle dell’estate scorsa.

Le previsioni di una stagione fredda lontana dall’emergenza approvvigionamento per ora sembrano bastare: dunque, niente proroga degli attuali aiuti (forse solo per un bonus sociale meno ampio) ma in caso di necessità – questa l’ipotesi più probabile al momento – potrebbe scattare il cosiddetto Bonus Riscaldamento. Un sostegno che a partire da ottobre sarebbe erogato in quota fissa a tutte le utenze (senza limiti di reddito) a seconda della zona climatica (più fredda la zona, più alta la quota del bonus).

