Bonus frigo lavatrice forno 2024: cambiano le regole. Dettagli (aggiornamento 21 OTTOBRE)

Bonus frigo lavatrice forno: cosa potrebbe cambiare con la Manovra. Bonus frigo, lavatrice, forno 2024: il cosiddetto Bonus elettrodomestici cambia radicalmente? In Legge di Bilancio potrebbe comparire una misura avanzata dalla Lega mesi fa. Quali sarebbero le modifiche apportare all’incentivo? Una panoramica su quello che si sa al momento.

Bonus frigo lavatrice, forno 2024: cambiano le regole. Dettagli

Bonus frigo, lavatrice, forno 2024: una proposta di legge avanzata dalla Lega nel febbraio scorso potrebbe essere inserita in Legge di Bilancio e cambiare radicalmente il meccanismo che regola il cosiddetto Bonus elettrodomestici. Un tassello del più ampio riordino delle detrazioni a disposizione delle famiglie italiane a cui il Governo Meloni sembra aver dato il via nel tentativo di reperire risorse per le riforme che ha in programma. Non si conoscono ancora tutti i dettagli rispetto alle modifiche che l’esecutivo intende apportare.

Detto ciò, al momento è certo che il Bonus sarà rinnovato oltre che per il 2024 anche il 2025 con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di elettrodomestici nel 2023 e nel 2024 naturalmente. Dunque, posto che servirà sempre a favorire il risparmio energetico attraverso l’acquisto di device di nuova generazione, il cambiamento dovrebbe riguardare più che altro il suo raggio d’azione: sarà vincolato strettamente all’Isee, nel senso che in base all’indicatore si stabilirà la percentuale di spesa detraibile

Quali acquisti si possono detrarre esattamente?

Bonus frigo, lavatrice, forno 2024: in pratica, più l’Isee sarà basso più sarà alto il contributo erogato sotto forma di bonus elettrodomestici. Se in generale si potrà portare in detrazione il 30% della spesa sostenuta fino a un massimo di 100 euro (è ancora in ballo la possibilità di porre un limite Isee superato il quale non si potrà usufruire del bonus), per chi ha un Isee inferiore ai 25mila euro il limite di spesa salirà fino a 200 euro.

Inoltre, sembra che il bonus comincerà a essere applicato su ogni singolo device e non sulla spesa complessiva di più apparecchi: da qui l’eventualità che venga imposto un limite massimo di apparecchi acquistabili nel quadro dell’incentivo. Infine, cosa si potrà acquistare? Lavatrici e lavasciuga minimo di Classe A, lavastoviglie di classe C, frigoriferi e congelatori di classe D di certo saranno in elenco: lo sfruttamento del bonus sarà legato alla rottamazione di un device corrispondente di categorie energetica inferiore.

