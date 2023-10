Condividi su

Ultime notizie Terra Amara, spoiler settimana 16-21 ottobre. Una morte shock (aggiornamento 21 Ottobre)

Ecco le anticipazioni delle trame della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 16 al 21 ottobre 2023 su Canale 5, alle 14:10. Scopri cosa succederà nella prossima settimana!

siamo pronti a immergerci nuovamente nelle emozioni travolgenti di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che ha catturato il cuore del pubblico italiano. In attesa del ritorno in autunno dei programmi del daytime, Mediaset ha deciso di regalarci questa straordinaria serie durante i mesi estivi. Terra Amara ha già affascinato il pubblico turco, essendo stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022, con un totale di 423 entusiasmanti puntate.

Terra Amara, spoiler settimana 16-21 ottobre. Una morte shock

Puntata Lunedì 16 ottobre 2023

Fekeli scopre una notizia sconvolgente: Mujgan ha cacciato Gulten e Cetin di casa. Questo colpirà il cuore di Fekeli, che farà loro una proposta. Ma Gulten e Cetin rifiuteranno l’offerta e sceglieranno di affrontare le sfide da soli. Nel frattempo, Zuleyha cerca invano di riavvicinarsi a Demir, mentre Fikret confessa a Mujgan di non poterla dimenticare.

Puntata Martedì 17 ottobre 2023

Mujgan e Fikret si baciano nuovamente, ma vengono scoperti da Fekeli. Questo evento sconvolgente spinge Fekeli a cercare risposte, iniziando dalla tomba di Yilmaz. Successivamente, Fekeli rivela al nipote una condizione: benedirà la loro relazione solo se Fikret si impegnerà seriamente con la dottoressa. Nel frattempo, un tassista si presenta alla tenuta, dichiarandosi testimone dell’omicidio di Hunkar.

Puntata Mercoledì 18 ottobre 2023

Demir è sempre più convinto che Behice sia la colpevole dell’omicidio di Hunkar. La situazione si intensifica quando Demir si avvicina pericolosamente a Behice con l’intenzione di farle del male. Tuttavia, l’intervento tempestivo di Zuleyha e Sevda evita una tragedia. La testimonianza del tassista solleva dubbi sulla situazione, ma Demir dichiara che ucciderà il colpevole con le sue mani appena avrà la prova definitiva, preoccupando sua moglie.

Puntata Giovedì 19 ottobre 2023

Fikret confessa a Bahtiyar di avere profondi sentimenti per Mujgan ma ha paura del suo amore. Tornando a casa ubriaco, tratta la dottoressa in modo sprezzante, suscitando l’attenzione di Cetin che ha ascoltato la conversazione. Nel frattempo, Zuleyha è testimone di Demir che gioca con il piccolo Adnan, suscitando dubbi sulla natura dei suoi sentimenti per il marito.

Puntata Venerdì 20 ottobre 2023

Gaffur fa una confessione sconvolgente a Saniye, ammettendo di aver accidentalmente ucciso Hatip durante un tentativo di ricatto. Behice conosce questa verità e possiede una prova che potrebbe inchiodarlo definitivamente. La notizia sconvolge sua moglie, ma Gulten nota qualcosa di strano. Nel frattempo, circolano voci sull’aggressione di Demir a Behice a Cukurova, tutto a causa di Rasit.

Puntata Sabato 21 ottobre 2023

La settimana si conclude in modo drammatico quando Gaffur confessa a Demir di aver accidentalmente ucciso Hatip, menzionando anche il biglietto di ricatto in possesso di Behice. Secondo Behice, Sermin ha la prova, ma quest’ultima negherà. Demir decide di non denunciare Gaffur per il bene di Saniye e Uzum. Nel frattempo, Fekeli nota che Mujgan sta cercando di vendere i suoi gioielli per coprire i costi del trasferimento di Behice a Istanbul e si offre di aiutarla personalmente. Sevda scopre un oscuro segreto su Behice che potrebbe cambiare tutto e lo accusa pubblicamente, costringendo Behice a fuggire per evitare la giustizia. La caccia all’uomo coinvolge diversi personaggi chiave, ma si conclude in tragedia quando Behice si getta nel vuoto e trova la morte.

Come seguire Terra Amara? Dove vedere Terra Amara in diretta tv o in streaming gratis

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdere nemmeno un momento di Terra Amara, c’è un’opzione imperdibile: Mediaset Infinity. Qui potrete non solo vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda, in modo da non perdervi nemmeno un episodio delle avventure di Zuleyha e della famiglia Yaman.

Non perdete neanche un episodio di Terra Amara dal 16 al 20 ottobre 2023, su Canale 5 alle 14:10, per emozioni, intrighi e colpi di scena. E continuate a seguirci su Mediaset Infinity per recuperare gli episodi passati!

