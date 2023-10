Scopriamo tutte le anticipazioni della settimana per la soap opera americana per antonomasia: Beautiful. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi

Condividi su

Ultime notizie Anticipazioni Beautiful per la settimana dal 23 al 28 ottobre 2023 (aggiornamento 26 Ottobre)

Tutte le anticipazioni della settimana per la soap opera beautiful Ecco le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda dal 23 al 28 ottobre 2023 alle ore 13.45 su Canale5. La settimana promette emozioni e colpi di scena.

Anticipazioni Beautiful per la settimana dal 23 al 28 ottobre 2023. Si parte con una controversa condivisione sui social

Lunedì 23 ottobre 2023: Taylor è colma di felicità per il ritorno di Steffy e Finn a casa e decide di catturare il momento scattando una foto di famiglia. La Hayes sceglie di condividere questa gioia con il mondo, pubblicando la foto sui social media. Nel frattempo, Hope pubblica un’immagine che la ritrae insieme a sua madre Brooke e suo padre Ridge alla Forrester. Questo gesto non passa inosservato a Ridge, che non è affatto contento della situazione. Steffy e Finn prendono una decisione importante: è giunto il momento di tornare a casa.

Martedì 24 ottobre 2023, un bacio inatteso: La felicità di rivedere Steffy e Finn insieme fa sì che Taylor e Ridge si avvicinino sempre di più. I due si scambiano un bacio, e Ridge sembra soddisfatto della situazione. Tutto questo a causa della delusione provata vedendo la foto pubblicata da Hope. Nel frattempo, Brooke è preoccupata per le azioni di sua figlia e la esorta a cancellare il post, sperando che Ridge non lo abbia visto. Nel frattempo, Steffy, Finn, Taylor e Ridge si preparano a salire sull’aereo, pronti per il ritorno a casa.

Mercoledì 25 ottobre 2023, Deacon fa una visita indesiderata: Carter condivide con Quinn la gioia di vedere Ridge e la sua famiglia felici. I due amanti, ora liberi di vivere la loro storia pubblicamente, si concedono dei momenti di passione. Nel frattempo, approfittando dell’assenza di Ridge, Deacon si reca a casa di Brooke, ma lei è chiara nel dirgli di non ripresentarsi per evitare problemi con suo marito.

Anticipazioni Beautiful giovedì 26 ottobre 2023: Ridge torna a casa con Taylor, sconvolgendo Brooke

Brooke spera che Ridge torni presto a casa, e le sue preghiere sembrano essere ascoltate quando Ridge si presenta da lei, ma con Taylor al seguito. Ridge rivela a Brooke che ha lasciato Steffy, Finn e i bambini a casa, e quanto accaduto a Montecarlo è stato incredibile. Taylor, d’altro canto, è turbata nel vedere Ridge baciare Brooke e ricorda il bacio che hanno condiviso.

Venerdì 27 ottobre 2023: Brooke e Ridge sono a casa insieme, ma il pensiero di Ridge è altrove, mentre il loro discorso si concentra sulla foto pubblicata da Hope. Ridge sembra assente e riflette sul bacio scambiato con Taylor. Nel frattempo, Thomas apprende da sua madre, Taylor, che venti di cambiamento sono in arrivo.

Sabato 28 ottobre 2023: Li arriva a casa di Steffy e Finn per affrontare una conversazione importante. Steffy ringrazia Li per aver salvato il marito ma chiede spiegazioni sul motivo per cui non le ha detto nulla, causando così sofferenza. Nel frattempo, Brooke crede che Ridge abbia superato la situazione della foto e spera che il loro matrimonio possa riprendere da dove si era interrotto.

La settimana dal 23 al 28 ottobre si prospetta carica di emozioni e sorprese, con il ritorno di Steffy e Finn e le dinamiche complesse delle relazioni in gioco. Non perdere neanche un episodio per scoprire cosa riserva il destino ai personaggi di Beautiful.

Dove vedere Beautiful in diretta TV o in streaming gratis

Se non vuoi perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende di Beautiful, puoi sintonizzarti su Canale5 alle ore 13.45 per le puntate in onda dal lunedì al sabato. In alternativa, puoi seguire le avventure dei personaggi della soap opera utilizzando Mediaset Infinity, una piattaforma di streaming legale che offre la possibilità di vedere le puntate in diretta o in modalità on-demand.

Preparati per un episodio carico di emozioni, suspense e rivelazioni che potrebbero cambiare il corso delle vite dei personaggi di Beautiful.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it