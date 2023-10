Condividi su

Anticipazioni Un Posto al Sole settimana 30/10-3/11. Lara protagonista!

Tutte le anticipazioni della settimana per la soap opera Un posto al sole La soap opera Un Posto al Sole ci regalerà un’altra settimana intrigante e piena di colpi di scena. Vediamo cosa ci regalerà la settimana dal 30 ottobre al 3 novembre.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Lara sarà protagonista indiscussa della settimana

Lunedì 30 ottobre 2023 – Incontro del pediatra Correale e le provocazioni di Lara: Il pediatra Correale, l’ex medico di Tommaso, legge un articolo su Lara, scatenando in lui dei sospetti sulle condizioni del bambino. Nel frattempo, Lara si prepara a disturbare nuovamente Roberto e Marina nel giorno del battesimo di Tommaso. Nel Palazzo Palladini, il piccolo Antonio organizza una festa di Halloween che potrebbe portare a gelosie tra Rosa e Viola.

Martedì 31 ottobre 2023 – Marina in difficoltà e rivelazioni amorose: Marina si trova in difficoltà nel resistere alle provocazioni di Lara, mentre il pediatra Correale cerca di mettersi in contatto con Roberto per condividere informazioni cruciali. Nel frattempo, Damiano e Viola non possono più nascondere i loro sentimenti, scatenando la gelosia di Rosa. Dei turisti visitano Palazzo Palladini, e Raffaele cerca di aiutarli.

Mercoledì 1° novembre 2023 – Sospetti confermati e missioni segrete: Il pediatra Correale conferma i sospetti, rivelando che Lara è responsabile del malessere di Tommaso, mettendo Roberto in uno stato di shock. Damiano continua la sua missione sotto copertura, cercando informazioni su Eduardo. Nel frattempo, Mariella fa una scoperta che la porterà a scontrarsi con le gemelle Cirillo.

Il dilemma di Damiano nella puntata che chiude la settimana

Giovedì 2 novembre 2023 – Rivelazioni scioccanti e sfide: I sospetti del pediatra Correale si rivelano fondati, mettendo Roberto sotto pressione. Damiano è alle prese con una difficile decisione: continuare la sua missione sotto copertura o proteggere Eduardo per via della loro amicizia. Nel frattempo, Mariella fa una scoperta che la porta a confrontarsi nuovamente con le gemelle Cirillo.

Venerdì 3 novembre 2023 – Confronti familiari e rivelazioni amorose: Viola affronta la sua famiglia riguardo alla decisione di lasciare Eugenio. Damiano è indeciso tra la missione sotto copertura e la protezione di Eduardo. Niko scopre che Manuela sta uscendo con Costabile, causando tensioni.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

