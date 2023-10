Tra il sogno Europa e lo spettro retrocessione, il Torino vive una stagione strana

Condividi su

Era partito con grandi ambizioni, frutto di un mercato importante, con acquisti di livello, fra cui quello di Zapata, su tutti, e del giovane Bellanova, affiancati dalle conferme dei giocatori più importanti e richiesti come Schuurs e Buongiorno, ma anche il bomber Sanabria.

In casa Torino però, in queste prime gare di serie A 2023-2024, si è registrata una metamorfosi che preoccupa l’ambiente granata, un deciso passo indietro rispetto a quanto fatto vedere nelle prime due annate sportive sotto la guida di Ivan Juric. La squadra fatica a segnare, ma soprattutto, dovendo fare i conti con una serie di infortuni tutti concentrati nel pacchetto difensivo, subisce gol con preoccupante regolarità.

Tutte situazioni che hanno portato la società del presidente Urbano Cairo, re dei media con le proprietà del gruppo RCS (Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera) e di La7, a stazionare in maniera preoccupante nei bassifondi della graduatoria.

Nonostante il momentaccio che i granata stanno attraversando c’è da sottolineare che, per i siti specializzati in scommesse sul calcio online, resta inalterata la fiducia su Milinkovic-Savic e compagni . Il Torino infatti è tra le squadre papabili per un posto nelle prossime Coppe europee e che dunque possono recuperare terreno e riaffacciarsi con decisione nelle zone più nobili della classifica, un po’ come hanno fatto sia Roma che Lazio, protagoniste a loro volta di una partenza piuttosto al rallentatore.

Fiducia che probabilmente deriva dal fatto che il calendario sta diventando, almeno sulla carta, più morbido dopo aver affrontato in queste prime battute di stagione un po’ tutte le big, come Milan, Inter, Roma, Lazio e Juventus. All’appello mancano i confronti con Fiorentina, Napoli ed Atalanta che arriveranno però da gennaio in poi e quindi tempo per risalire la china ce n’è, occorre solo vedere se riuscirà nell’impresa!

