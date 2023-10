Tutti i vantaggi dei pannelli LED: illuminazione ecologica ed efficiente

Condividi su

I pannelli a LED hanno rivoluzionato l’illuminazione moderna offrendo una soluzione ecologica ed efficiente per una vasta gamma di applicazioni come uffici, biblioteche, scuole, ambulatori, corridoi e molto altro.

In questo articolo, esploreremo i molteplici vantaggi dei pannelli LED e come scegliere quelli più adatti ad ogni esigenza.

Luminosità ed efficienza energetica dei pannelli LED

I pannelli a LED sono noti per la loro eccezionale luminosità associata all’efficienza energetica tipica della tecnologia LED. Infatti, rispetto alle lampadine tradizionali, i LED consumano significativamente meno energia per produrre la stessa quantità di luce (fino al 70% di energia in meno rispetto alle lampade a incandescenza o alogene), il che si traduce in un notevole risparmio sui costi energetici e in una riduzione di emissioni dannose per l’ambiente.

Un altro grande vantaggio dei pannelli LED è la loro lunga durata: questi dispositivi possono funzionare per molte più ore rispetto alle lampadine tradizionali. In media, un pannello LED ha una durata di 70.000 ore, pari circa a 3 volte in più rispetto ai tubi fluorescenti.

Infine, la tecnologia LED è ecologica e sostenibile: non contiene gas tossici ed è realizzata con materiali 100% riciclabili.

Montare i pannelli LED

I pannelli luminosi a LED possono essere montati sia a incasso sul soffitto, che a parete o a sospensione.

Per installare un pannello a LED sul soffitto come una plafoniera servono degli accessori come, ad esempio, una cornice all’interno della quale inserire il pannello luminoso per poi posizionarla nel controsoffitto di un soffitto a griglia (nascondendo il cavo di alimentazione nel controsoffitto).

Visto il largo uso che si fa dei soffitti a pannello negli ambienti lavorativi, la maggior parte dei pannelli LED ha dimensioni studiate proprio per questo tipo di soffitto:

Pannelli LED rettangolari 120×30;

120×30; Pannelli LED quadrati

In alternativa possono essere montati a sospensione ma anche in questo caso servono degli accessori specifici per l’installazione.

Le applicazioni dei pannelli LED

I pannelli LED trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni, tra cui:

Illuminazione degli uffici : grazie alla diffusione di un’illuminazione uniforme e confortevole anche in ambienti molto ampi. Inoltre, un pannello LED con un indice di abbagliamento UGR<19 è in grado di favorire la produttività negli uffici, come raccomandato della normativa europea EN 12464-1. Infine, i pannelli a LED emettono una luce con temperatura di colore compresa fra i 4000 K e i 6500 K (fredda), nota per favorire la concentrazione.

: grazie alla diffusione di un’illuminazione uniforme e confortevole anche in ambienti molto ampi. Inoltre, un pannello LED con un indice di abbagliamento è in grado di favorire la produttività negli uffici, come raccomandato della normativa europea EN 12464-1. Infine, i pannelli a LED emettono una luce con temperatura di colore compresa fra i e i (fredda), nota per favorire la concentrazione. Illuminazione commerciale : negozi e centri commerciali preferiscono l’illuminazione a LED grazie all’eccellente resa cromatica che migliora l’esperienza dei clienti e li incoraggia all’acquisto;

: negozi e centri commerciali preferiscono l’illuminazione a LED grazie all’eccellente resa cromatica che migliora l’esperienza dei clienti e li incoraggia all’acquisto; Illuminazione residenziale : i pannelli LED sono sempre più diffusi anche fra le mura domestiche sia per un tema di sostenibilità ed efficienza energetica ma anche grazie all’ampia scelta di forme e dimensioni in cui sono disponibili;

: i pannelli LED sono sempre più diffusi anche fra le mura domestiche sia per un tema di sostenibilità ed efficienza energetica ma anche grazie all’ampia scelta di forme e dimensioni in cui sono disponibili; Illuminazione stradale: grazie alla stabilità della luce, l’assenza di sfarfallii, la lunga durata e i bassi costi energetici, sempre più spesso i pannelli LED vengono scelti dalle amministrazioni per illuminare le strade nelle ore notturne.

Pannelli LED a metro quadro

Per sapere quanti pannelli LED occorre acquistare per avere un’illuminazione ottimale, occorre tenere in considerazione diverse caratteristiche dell’ambiente in cui saranno installati:

La dimensione (m2) dell’area che si desidera illuminare;

che si desidera illuminare; L’altezza del soffitto ;

; La quantità di luce naturale presente;

presente; Il colore delle pareti e dei soffitti.

Alla luce di queste informazioni, per calcolare il numero di apparecchi da installare occorre seguire i seguenti passaggi:

Stabilire il numero di lux desiderati per l’ambiente in questione;

desiderati per l’ambiente in questione; Moltiplicare il numero di lux per la superficie da illuminare per trovare la quantità totale di lumen necessari;

necessari; Dividere il numero di lumen totali per i lumen di un singolo pannello LED ;

; Il risultato ottenuto rappresenta il numero di pannelli LED da installare.

Dove acquistare le i pannelli LED

Se cerchi l’illuminazione perfetta per il tuo ufficio, negozio o semplicemente per le stanze di casa, troverai tutto ciò che potresti desiderare in tema di illuminazione da Lampadadiretta: l’azienda leader in Europa nel settore della vendita online di prodotti per l’illuminazione che vanta oltre 30 anni di esperienza.

Tutti i prodotti presenti nel catalogo di Lampadadiretta provengono dalle più famose case produttrici nel mercato dell’illuminazione come Osram e Philips. Oltre ad assicurare alti standard di qualità, Lampadadiretta propone prodotti convenienti ed eco-sostenibili.