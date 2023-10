Condividi su

Anticipazioni Un Posto al Sole 27 ottobre: Le vittorie di Lara e Bice

Tutte le anticipazioni della puntata di stasera 27 ottobre per la soap opera Un posto al sole. La soap opera Un Posto al Sole ci regalerà un’altra puntata intrigante e piena di colpi di scena.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina cede alle condizioni di Lara?

Nell’episodio di Un Posto al Sole del 27 ottobre, Marina decide di accettare le richieste di Roberto e cede alle condizioni di Lara, mettendo da parte i suoi progetti di vendetta. Mentre Ferri teme per la sicurezza del piccolo Tommy, Marina accetta di fermarsi, ma per Lara potrebbero essere in arrivo dei venti avversi. Una tempesta sta per abbattersi su di lei? La situazione si fa sempre più tesa nel Palazzo Palladini.

Rossella scopre una terribile verità sul suo matrimonio Nel frattempo, Rossella scopre una terribile verità riguardo al suo matrimonio con Riccardo. Con grande sorpresa, scopre che nessuno della famiglia di Crovi parteciperà alle nozze. Questa rivelazione inaspettata la lascia pensierosa e la spinge a mettere in discussione il suo futuro matrimonio. Rossella si interrogherà sulle sue scelte e potrebbe essere spinta nuovamente verso Nunzio?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Massaro costretto a cedere ai ricatti di Bice

Nel frattempo, Massaro è costretto a fare i conti con i ricatti di Bice. Mariella e Guido hanno cercato di aiutare la coppia a trovare un accordo amichevole per il divorzio, ma Bice è determinata a vendicarsi dei tradimenti del marito. Sergio si trova quindi ad affrontare le conseguenze delle sue azioni e deve fare i conti con le dure condizioni imposte dalla sua futura ex moglie. La situazione matrimoniale nel Palazzo Palladini si fa sempre più complicata. Cosa riserverà il futuro per i nostri personaggi? Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprirlo.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire la soap per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

