Italiani sempre più equidistanti tra israeliani e palestinesi

È stata una settimana positiva per i due principali partiti quella appena trascorsa secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Swg. Fratelli d’Italia riesce a tornare al 29% grazie a una crescita di tre decimali, mentre il Pd guadagna uno 0,4% e torna dopo diverso tempo sopra quota 20%.

Sono guadagni che hanno luogo alle spese di alcuni degli altri partiti e in particolare del Movimento 5 Stelle, che perde tre decimali ed è ora al 16,1%.

Nella maggioranza la Lega riesce a rimanere sopra il 10%, al 10,2%, stabile come Noi Moderati, che è all’1%, mentre Forza Italia arretra ancora, seppure solo di uno 0,1%, ed è al 6,2%.

Nel centrosinistra vi è un calo per +Europa, che cede lo 0,2% e scende al 2,2%, mentre Verdi e Sinistra sono stabili al 3,5%.

Al centro guadagna terreno Italia Viva, che sale dal 2,7% al 2,8%, mentre Azione scende dal 3,9% al 3,7%

Sondaggi elettorali Swg, sulla guerra a Gaza il 56% degli italiani si schiera a favore o contro di entrambi gli schieramenti

Le altre domande di questi sondaggi elettorali di Swg ancora una volta riguardano il conflitto israelo-palestinese. In due settimane è diminuito l’appoggio verso gli israeliani, sono il 17%, contro il 25% del 13 ottobre, a dirsi più vicini a essi, mentre quelli che sono solidali con i palestinesi salgono dal 10% al 14%. Ma a crescere sono soprattutto coloro che non si schierano: passano dal 30% al 34% quelli che si sentono vicino a entrambi, e dal 21% al 22% chi non appoggia nessuno.

Non a caso per il 39% la colpa del conflitto è di entrambe le parti, è una percentuale superiore a quella di chi individua Hamas come il colpevole, 32%. Pochi, il 9%, danno la responsabilità agli israeliani e solo per il 5% non è colpa di nessuno dei due.

Significativo è il giudizio sulla reazione di Israele all’attacco di Hamas, per il 44% è troppo violenta, solo il 21% la ritiene giusta, e il 6% anzi troppo blanda. Tanti gli indecisi, il 29%.

Secondo questi sondaggi elettorali di Swg la maggioranza relativa, il 38%, pensa che Israele dovrebbe trattare con Hamas senza azioni militari. Sono più di quelli che pensano che invece debba distruggere il movimento terrorista, il 22%. Per il 19% dovrebbe limitarsi a indebolirlo.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 25 e il 27 ottobre con metodo Cawi su 800 soggetti, mentre quelli sulle intenzioni di voto sono stati fatti con metodo Cati, Cami, Cawi tra il 25 e il 30 ottobre su 1.200 persone.

