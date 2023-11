Sondaggi elettorali Ixè, il Pd perde l’1,2% in un mese

Condividi su

Una lista pacifista di Santoro prenderebbe l’1,4%

Ci sono brutte notizie per il principale partito di opposizione, secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Ixé il Pd a ottobre avrebbe perso l’1,2% scendendo dal 20,6% al 19,4%. A beneficiarne però non è stata la maggioranza, perché Fratelli d’Italia scende di due decimali al 29,7%, La Lega di quattro all’8,1% e solo Forza Italia guadagna uno 0,2% raggiungendo il 7%, mentre Noi Moderati è fermo allo 0,9%.

A rubare consenso al Pd probabilmente sono le liste minori e quelle alla sua sinistra. I partiti più piccoli raccolti sotto la sigla “Altri”, passano dal 2,3% al 2,8%, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,3% salendo al 16,9% e Sinistra Italiana e Verdi crescono dal 3,6% al 3,8%. La vera novità, però, è la lista pacifista che Michele Santoro starebbe varando assieme ad altri intellettuali della sinistra più o meno radicale. Avrebbe secondo Ixé l’1,4%, un consenso che a sorpresa non attinge da partiti vicini come M5S o Sinistra Italiana e Verdi, quanto più dal Pd o dall’astensione.

Nel centrosinistra non è un buon momento neanche per +Europa, che arretra dello 0,6% andando al 2,1%. Al Centro, invece, vi è un incremento per Italia Viva, che sale dal 2,1% al 2,5%, ma Azione, invece, perde terreno e cala di mezzo punto portandosi al 3,4%.

Sondaggi elettorali Ixé, la fiducia nel governo è al 42,2%, per gli italiani la situazione dell’Italia è peggiorata

Anche i sondaggi elettorali di Ixé come altri si occupano del livello di fiducia nel governo. Ad averne molta o abbastanza è il 42,2% degli italiani, poco più che ai primi di ottobre e come in settembre. Sembra essere finito quel calo che aveva caratterizzato i primi mesi di governo.

Una maggioranza, il 55%, ritiene che la situazione del Paese nell’ultimo anno sia peggiorata, solo per il 9% è migliorata e per il 35% è stabile. Ad essere più pessimisti sono le donne, tra cui lamenta un peggioramento il 63%, e i 35-44enni, tra cui a fare lo stesso sono il 64%.

Come è facile immaginare a vedere più nero sono, oltre agli elettori dei partiti di opposizione, anche quanti sono in condizioni economiche definibili inadeguate. Tra loro pensano che vi sia stato un peggioramento il 65%, mentre non vi sono grandi differenze in base al livello di istruzione.

Questi sondaggi elettorali di Ixé sono stati realizzati dal 27 ottobre al 3 novembre su mille soggetti con metodo Cati/Cami/Cawi

