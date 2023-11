Condividi su

Anticipazioni Il paradiso delle signore 6/11: guerra senza frontiere

Ecco cosa ci dicono le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 nella puntata del 6 novembre 2023. Tancredi si mostrerà spietato, decidendo di accettare l’offerta di Umberto per comprare la Tessuti Colombo e impedire a Ezio e Gloria di tornare competitivi, infliggendo così un’altra sconfitta a Vittorio. Nel frattempo, Maria, dopo il bacio con Matteo, sarà sempre più evitante, spingendo il giovane a cercare una spiegazione. Alfredo, in uno stato di ansia, verrà spronato da Armando a confidarsi sul motivo del suo turbamento. Ezio, convinto di voler dimostrare il suo amore a Gloria, sarà pronto a compiere un gesto significativo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi gioca sporco!

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

