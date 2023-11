Il paradiso delle signore anticipazioni 9/11: Tancredi illude Matilde!

Condividi su

Il paradiso delle signore anticipazioni 9 novembre: Tancredi illude Matilde!

Ecco cosa ci dicono le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 9 novembre 2023. Le trame dell’episodio di Rai 1 ci dicono che Matilde sarà delusa dai Colombo e si illuderà che Tancredi sia dalla sua parte, senza sapere che dietro all’offerta di Fiorenza c’è suo marito che sta tramando contro di lei. Nel frattempo, Vito dovrà decidere se tornare in Australia o rimanere a Milano, Flora si candiderà come presidentessa del Circolo, e Irene avrà un incontro con Leonardo Crespi.

Il paradiso delle signore anticipazioni 9 novembre: Matilde tra le grinfie di Tancredi

Fiorenza, in accordo con Tancredi, ha presentato ai Colombo un’offerta per comprare la Tessuti Colombo. Questa notizia delude Matilde, che sperava che i suoi amici accettassero di affittare i suoi terreni. La Frigerio crederà di poter contare su suo marito Tancredi, ma ignorerà che è stato proprio lui a mettere in moto l’inganno contro di lei.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito deve prendere una decisione al più presto

Il ritorno di Vito ha creato incertezza nella vita di Maria e Matteo. Vito deve prendere una decisione fondamentale: tornare in Australia e abbandonare Maria o rimanere a Milano e delegare i suoi affari. Questa scelta avrà un impatto significativo sul loro futuro e dovrebbe essere fatta al più presto, ma al momento Vito è ancora indeciso.

Flora si candida. Con Adelaide fuori dai giochi, Flora decide di candidarsi come presidentessa del Circolo, il che sorprenderà Fiorenza. Flora cerca di mettersi in mostra e di migliorare la sua relazione con Umberto, anche se il Commendatore sembra concentrarsi solo sui suoi affari con Tancredi.

Irene incontra Crespi. Irene è felice per la cena che Alfredo ha organizzato per lei al Circolo e aspetta con entusiasmo l’evento. Tuttavia, il suo sguardo si poserà nuovamente su Leonardo Crespi, che aveva già incontrato in precedenza, suggerendo ulteriori sviluppi nella loro storia.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perdete Il Paradiso delle Signore, in onda alle ore 16.00 su Rai1, e continuate a seguire le affascinanti vicende dei protagonisti!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it