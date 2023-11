Scopriamo tutte le anticipazioni della settimana per la soap opera americana per antonomasia: Beautiful. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi

Condividi su

Ultime notizie Anticipazioni Beautiful dal 6 all’11 novembre 2023: Ridge è in crisi! (aggiornamento 11 Novembre)

Tutte le anticipazioni della settimana per la soap opera beautiful Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 6 all’11 novembre 2023, la tensione raggiunge il suo apice. Thomas cerca di riprendere la custodia di suo figlio Douglas, mentre Brooke e Ridge affrontano una crisi nella loro relazione. Nel frattempo, una figura misteriosa fa il suo ritorno. Scopriamo insieme cosa accadrà in questa settimana ricca di colpi di scena nella soap opera più amata.

Anticipazioni Beautiful dal 6 all’11 novembre 2023

Lunedì 6 novembre 2023: “La Lotta per Douglas”

Steffy e Taylor sono al fianco di Thomas nella sua battaglia per riprendere la custodia di Douglas. Credono che il bambino debba vivere con la sua vera famiglia, i Forrester. La lotta per la custodia si fa sempre più intensa.

Martedì 7 novembre 2023: “Il Desiderio di Thomas”

Thomas è determinato non solo a riprendere la custodia di suo figlio, ma anche a giocare un ruolo fondamentale nella sua vita. Brooke non è d’accordo con questa decisione, ma è distrutta da una rivelazione di Ridge che potrebbe compromettere ulteriormente la situazione.

Mercoledì 8 novembre 2023: “Il Perdono di Brooke”

Brooke è sconvolta dalla rivelazione di Ridge riguardo al bacio con Taylor a Montecarlo. Nonostante il dolore, decide di perdonare il marito e cerca di superare l’incidente. Tuttavia, non può nascondere il suo disaccordo riguardo al ritorno di Douglas con Thomas.

Giovedì 9 novembre 2023: “La Delusione di Brooke”

Brooke confida a Hope la sua conversazione con Ridge e la sua decisione di non opporsi al ritorno di Douglas con Thomas. Le Logan sono deluse dall’atteggiamento del Forrester, e la tensione nella famiglia continua a crescere.

Venerdì 10 novembre 2023: “Il Ritorno di Sheila”

Una donna misteriosa attira l’attenzione di Deacon a Il Giardino, e i due trascorrono la notte insieme. La rivelazione dell’identità di questa donna sconvolge Deacon, che cerca di scoprire come sia riuscita a fuggire e a simulare la sua morte. La figura misteriosa si rivela essere Sheila, e questo annuncio potrebbe avere conseguenze devastanti.

Sabato 11 novembre 2023: “Una Decisione Difficile”

Dopo aver confessato il bacio con Taylor a Brooke, Ridge si trova di fronte a una decisione difficile. La sua relazione con Brooke è in crisi, e deve affrontare le conseguenze del suo comportamento. La tensione emotiva è alle stelle mentre Ridge cerca una soluzione.

La prossima settimana di Beautiful promette tensione, rivelazioni e sconvolgimenti. La lotta per la custodia di Douglas raggiunge il culmine, mentre Ridge deve affrontare le conseguenze del suo bacio con Taylor. Nel frattempo, il ritorno di Sheila getta un’ombra oscura su tutto. Non perdete gli episodi per scoprire come si svilupperanno queste avvincenti trame nella soap opera.

Dove vedere Beautiful in diretta TV o in streaming gratis

Se non vuoi perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende di Beautiful, puoi sintonizzarti su Canale5 alle ore 13.45 per le puntate in onda dal lunedì al sabato. In alternativa, puoi seguire le avventure dei personaggi della soap opera utilizzando Mediaset Infinity, una piattaforma di streaming legale che offre la possibilità di vedere le puntate in diretta o in modalità on-demand.

Preparati per un episodio carico di emozioni, suspense e rivelazioni che potrebbero cambiare il corso delle vite dei personaggi di Beautiful.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it